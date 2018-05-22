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22 Mayıs 2018 17:30

Süper Lig’de şok ayrılık

Spor Toto Süper Lig’de sezonu 6.

Süper Lig’de şok ayrılık

22 Mayıs 2018 17:30

basamakta noktalayan Göztepe’de, Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig’deki ilk sezonumuzda teknik direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.


Tamer Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz” denildi.




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