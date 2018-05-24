Tam 5 noktada yardım için sizi dinliyorlar

Forum Bornova’nın 5 farklı noktasına yerleştirilen özel sistem üzerindeki tek tuşla, dileyen herkes canlı destek ekibine bağlanarak sorularının yanıtına hemen ulaşabiliyor.

İzmir’in en prestijli alışveriş merkezlerinden Forum Bornova, ilklere imza atmayı sürdürüyor ve tüm ziyaretçilerinin sorularını canlı destek hattı hizmeti üzerinden dinliyor. Forum Bornova ziyaretçileri herhangi bir konuda yardıma ihtiyaç duyduklarında, aradıkları mağazayı bulamadıklarında ya da alışveriş merkezine dair merak ettikleri herhangi bir sorunun yanıtını alabilmek için, Forum Bornova’nın 5 noktasına yerleştirilmiş ve tek bir tuşla çalışan cihaz sayesinde Destek Hattı ekibiyle bağlantıya geçebiliyor.