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22 Haziran 2018 13:20

TED İzmir Kolejinden Hüseyin Beşok işbirliği ile yaz okulu

TED İzmir Koleji, 7-15 yaş arası çocuklara basketbol ve voleybol eğitimi vermek üzere yaz okulu açtı.

TED İzmir Kolejinden Hüseyin Beşok işbirliği ile yaz okulu

22 Haziran 2018 13:20

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve eski milli basketbolcu Hüseyin Beşok işbirliği ile hayata geçirilen Beşok Basketbol, TED Voleybol Eğitimi programı 11 Ağustos’a kadara devam edecek.


TED İzmir Koleji, çocukların spora olan ilgisini artırmak amacıyla Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve eski milli basketbolcu Hüseyin Beşok ile işbirliği yaptı. İşbirliği ile hayata geçirilen Beşok Basketbol, TED Voleybol Eğitimi programı kapsamında 7-15 yaş arası çocuklara 11 Ağustos’a kadar basketbol ve voleybol eğitimleri verilecek. 4 haftadan oluşan 2 dönem halinde basketbol ve voleybol yaz okulunda eğitimler, Alaçatı Atatürk İlköğretim Okulunda gerçekleştirilecek.


Her öğrencinin kendi yaş kategorisinde çalışacağı eğitimler, profesyonel antrenör kadrosu tarafından verilecek. Okul, Eylül ayı itibari ile de kış okulu olarak TED İzmir Kolejinde eğitimlerine devam edecek.




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