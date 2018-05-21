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21 Mayıs 2018 08:17

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

21 Mayıs 2018 08:17


Kaza, İzmir-Yeni Foça yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Yeni Foça yönüne gitmekte olan İ.V. (53) idaresindeki 33 LY 193 plakalı otomobil, fabrikalar mevkiinde N.O. (30) yönetimindeki 35 NLK 45 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İ.V. yaralandı. Sürücü İ.V. araçta sıkışırken, çevredeki vatandaşlar olayı Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Aliağa İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ambulansıyla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla soruşturma sürüyor.




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