Tire’de oluşan sel Baskınının Yaraları Sarılıyor

Özellikle Tire’de Doyranlı ve Derebaşı köyünde oluşan sel sonrası İZSU Çevre koruma Kontrol Daire Başkanlığı na bağlı Dereler Körfez Tarama Birimi 5 hazirandan bu yana çalışmalarını sürdürüyor.Mesai kavramı gözetmeksizin dere ıslah çalışmalarını sürdüren ekipler vatandaşların mağduriyetinin bir an önce bitmesi için Bayramda da iki koldan aralıksız çalışıyorlar. Yaklaşık 5 Hazirandan bu yana çalışmaların devam ettiğini belirten yetkililer kısa süre sonra çalışmaların tamamlanacağını söylediler.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tire Derebaşı Muhtarı Süleyman Kandak “5 haziranda köyümüzde aşırı yağış sonrası dere yataklarımızın dolması ile sel baskınları yaşadık. İZSU Dereler birimi ertesi gün imdadımıza yetişti.Şimdi derelerimiz yeniden ıslah oluyor.Ekipler mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyorlar.Bayramda da çalışma devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU ekiplerine ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ederim.