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26 Mayıs 2018 11:48

Torbalı Köylü Pazarı dualarla açıldı

Torbalı Belediyesi tarafından Torbalı Mahallesi 5049 Sokak’ta inşa edilen ve 2150 metrekarelik kapalı alana sahip ‘Yerli Üretici Köylü Pazarı’nda tezgahlar açıldı, ilk siftahlar yapıldı.

Torbalı Köylü Pazarı dualarla açıldı

26 Mayıs 2018 11:48

Tamamı Torbalı köylülerinden oluşan 72 üretici tezgah açarak köylü pazarındaki yerlerini aldılar. Torbalı’nın Perşembe pazarında uygulanan pazarcı duası geleneği Köylü pazarında da yaşandı. Eller semaya açıldı; satıcılar ve müşteriler okunan pazarcı duasına hep birlikte ‘amin’ dediler. Köylü Pazarındaki ürün çeşitliliğiyse daha ilk günden dikkatleri çekti.



Ürün çeşitliliği dikkat çekti


Torbalı’nın her köşesinden gelen köylülerin ürettikleri zeytinden yumurtaya; peynirden bala onlarca çeşit ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. İlk etapta sadece Cumartesi günleri hizmet verecek olan köylü pazarına vatandaşın da ilgisi hayli yoğun oldu. Pazara gelenler, geniş yollarla birbirlerine bağlanan oldukça düzenli tezgahlardan alış veriş yapmanın zevkini yaşadılar. Gerek satıcıların gerekse müşterilerin ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı Köylü Pazarı ilk imtihanını başarıyla tamamladı. Bir zabıta noktası, mescit ve tuvaletlerin yer aldığı Köylü Pazarı, alan olarak Ege’nin en büyüğü. İzban istasyonuna yakınlığı nedeniyle İzmir’in diğer ilçelerinden de müşteri çekmesi beklenen Köylü Pazarı’nda sadece Torbalı’nın köylüleri satış yapabilecek.



“Bir projemiz daha halkımızla buluştu”


Göreve geldikleri ilk günden beri ilçenin eksikliklerini giderme noktasında onlarca projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “ Sürekli büyüyen ve nüfus artış hızıyla dikkatleri üzerine çeken ilçemizde böylesi bir yatırımı hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Nüfusu 200 bine dayanan Torbalı’mız bir Pazar alanına daha kavuştu. Üstelik bu alanda sadece ilçemiz köylüleri ürünlerini pazarlayabilecekler. Köylülerimizin bin bir emekle ürettiği, sağlıklı ve organik ürünler bu pazarımızda değer kazanacak” şeklinde konuştu.




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