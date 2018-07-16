Torbalı’da 15 Temmuz programına binlerce kişi katıldı

İzmir Valiliği, Torbalı Kaymakamlığı ile Torbalı Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, ilçede yoğun ilgi gördü. İlçedeki şehitleri anma yürüyüşüne katılan binlerce kişi belediye meydanında buluştu. Program kapsamında ilk etkinlik Atatürk Mahallesi’nde bulunan Nene Hatun Anaokulu’nda gerçekleştirildi. Anaokulunun bahçesinde saat 10.00’da şehitler anısına fidan dikim töreni yapıldı. Mümin Mesci Camisi’nde şehitler için hatim duası okundu. Belediye Kültür Merkezi bahçesinde oluşturulan alana konulan anı defterine de vatandaşlar duygu ve düşüncelerini yazma imkanı buldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında ilçe protokolü Şehitlik Anıtı’na çelenk koydu. İstiklal Marşı sonrası dualar okundu. Protokol mensupları anıta karanfil bıraktı. Aynı gün Belediye Kültür Merkezi (BKM)’nde 15 Temmuz şehitleri resim sergisi açıldı. Açılışın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile onları yetiştiren öğretmenlerine Torbalı Belediyesi tarafından çeşitli ödüller verildi. Buradaki programın hemen ardından şehit mezarları ziyaret edildi. Ayrıca, Mümin Mesci Camisinde öğle namazından sonra şehitler için mevlit okutulup lokma döküldü.

Onlarca vatandaş yürüyüşe katıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı akşam saatlerinde milli birlik yürüyüşü ve anma etkinliği ile devam etti. Binlerce vatandaşın katılımıyla Sadık İleri Bulvarı’ndan belediye meydanına kadar yürüyüş yapıldı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, kortejin en önünde yürüdü. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, "darbelere karşı omuz omuza" mesajı verdi.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz’da emperyalist güçlere Osmanlı tokadı vurduğunu belirterek, "Bundan tam iki sene önce devletimiz ve milletimiz tarihin çetin bir sınavından geçti. Emperyalist güçlerin içimizde yuvalanmış bulunan işbirlikçi şer odakları milli birliğimize ve bağımsızlığımıza kast eden hain bir darbeye teşebbüs ettiler. Hamdolsun, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinden giden milletimizin cesaret ve ferasetiyle bu sinsi ve alçakça girişim bertaraf edildi. 15 Temmuz gecesinin karanlığında bir ışık gibi parlayan aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Dünya tarihinde bir ilki yaşatarak darbecilere darbe yapan, onları kalkıştıkları teşebbüse pişman eden büyük Türk milletinin önünde de saygıyla eğiliyorum" dedi.

"Onların alçak yüzlerini asla güldürmesin"

Başkan Görmez, şöyle devam etti:

"Düşmanın harp sahasında bile yapmadığı, yapamadığı alçaklığı asker görünümlü hainler aziz milletimize reva görmüştür. Milletimizin devletine bağlılığı, bayrak aşkı, vatanı uğruna seve seve ölümü göze alma kararlılığı o alçakların topuna, tankına, uçağına karşı galip gelmiştir. Kurşuna yürüyen, tanklardan yılmayan bu memleketin aziz evlatları içlerindeki vatan şuuruyla hareket etmişlerdir. Hepinizin de bildiği üzere Anadolu toprağı sıradan bir toprak parçası değildir. Şüheda ile yoğrulmuş böyle bir vatan parçası dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Yüzlerce yıldır bu topraklarda gözü olanlarla, vatanımız üzerinde hesap yapanlarla mücadele ediyoruz. Sultan Alparslan’ın 1071’deki Malazgirt Zaferi’nden beri bizi bu topraklardan sürmek isteyenlerle hesaplaşıyoruz. İslam dünyasının kalbine bir hançer gibi dalmak isteyen Haçlı sürülerinin karşısına dikilip onlara Anadolu’yu mezar eden Sultan Kılıçarslan’ın torunlarıyız. Bu millet kolay teslim olmaz, olmamıştır da. Dün Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da vatanın bekasına, birliğine kast eden düşmanların planları nasıl milletin iman dolu göğsüne çarpıp dağıldıysa tarih, 15 Temmuz’da da tekerrür etmiştir. Mücadelemiz bugün de sürüyor, yarın da sürecek. Allah içimizdeki şer odaklarına bir daha fırsat vermesin. Onların alçak yüzlerini asla güldürmesin."