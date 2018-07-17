Torbalı’da "1915‘ten 15 Temmuz’a" oyunu sergilendi

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez kendi yazdığı ‘1915’ten 15 Temmuz’a’ isimli oyunu Torbalı’da sahneledi.

İzmir Valiliği ve Torbalı Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilçeye gelen Yenilmez, tek kişilik oyunuyla izleyenleri yine mest etti. Türk tarihinin çeşitli dönemlerinden kesitlerin sunulduğu, kahramanlık öykülerinin canlandırıldığı oyunu izlemeye gelenler arasında Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Torbalı Belediye Başkan Vekili Özgür Erman Çağlar da vardı. Çanakkale Savaşları ve 15 Temmuz’dan karelerin yer aldığı slayt gösterisiyle başlayan oyun, salonda bulunanları zaman zaman gözyaşlarına boğdu. İzleyenler oyun bitiminde Ahmet Yenilmez’i ayakta alkışlarken, Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Torbalı Belediye Başkan Vekili Özgür Erman Çağlar da sahneye çıkarak sanatçıya çiçek takdim etti. İl dışında bulunan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez’i telefonla arayarak, ilçede bulunmasından duyduğu memnuniyeti ileterek, teşekkür etti.