Torbalı’daki üçüncü dolmuş güzergahı ulaşımı rahatlatacak

Torbalı ilçesinde, kanayan yara haline gelen şehir içi ulaşımında önemli bir hamle geldi. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in öncülüğünde yapılan çalışma ile ilçeye üçüncü dolmuş güzergahı konuldu. Güzergah Çaybaşı’dan başlayıp, Belediye Meydanı, Tepeköy İzban İstasyonu, Muratbey Mahallesi, Özbey Yolu, Ertuğrul Dörtyol Kavşağı, su deposu, İZSU, Kız Meslek Lisesi, adliye arkası, Torbalı Devlet Hastanesi’nden geçip Torbalı Mezarlığında sona eriyor. Dolmuşlar, daha sonrada aynı güzergahı izleyerek geri dönüyor.

Başkan Görmez’e teşekkür

Özelikle İZBAN hattının ilçeyi ikiye bölmesi sonucu Muratbey Mahallesinde yaşayan insanların hastaneye gitmekte sıkıntı çektiklerini belirten Yedi Eylül Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Halil Öztürk, "İZBAN hattının Torbalı’yı ikiye bölmesiyle beraber tren yolunun diğer tarafında kalan vatandaşlarımız yeni hastaneye giderken sıkıntı yaşıyorlardı. Bu konuda belediyemiz ve muhtarlarımızla yaptığımız çalışmada UKOME’ye başvuruda bulunduk. 18 muhtarımızın imzası ve Belediye Başkanımız Adnan Yaşar Görmez’in desteği ile yeni güzergah iznimiz çıktı” dedi.

Torbalı’nın sıkışan trafiğini çözecek ve şehir içi ulaşımını rahatlatacak bu adımın atılmasında Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in büyük çabasının olduğunu belirten Öztürk, "Belediye Başkanımız Adnan Yaşar Görmez başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu güzergah Torbalı’nın önemli bir eksiğiydi, bu şekilde giderilmiş oldu. Çaybaşı’daki bir vatandaşımız Torbalı mezarlığına kadar gidip, aynı yolu aynı güzergahtan geri gelebiliyor. Aynı şekilde Muratbey Mahallesi’ndeki vatandaşlarımız yeni hastaneye kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar" dedi.

Seferler 10 dakikada bir

Yeni güzergahta 51 adet minibüsün dönüşümlü olarak görev yaptığını belirten Öztürk, "Dönüşümlü olarak her gün 15 adet minibüs 10 dakika arayla yeni güzergahta sefer yapıyor. Yolcularımız da hem yeni güzergahtan hem de hizmet kalitesinden oldukça memnun olduklarını söylüyorlar. Bizler de şoför esnafı olarak elimizden geldiği kadar Torbalı halkına konforlu bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Seferlerimiz sabah 06.30’da başlayıp, akşam 20:00’a kadar devam ediyor” şeklinde sözlerini tamamladı.