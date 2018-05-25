Yemeğe katılan genel başkan Yaşar Doğan, seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini belirterek, "24 Haziran’a kadar döviz inecek çıkacak ama biz dayanacağız. Bu milli bir meseledir ve bu meseleden alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.

Konak Meydanı’nda düzenlenen iftar programı Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra Diriliş İlahi Grubu Mevlid-i Şerif’i, ardından da Ensar İlahi Grubu ilahilerini seslendirdi. Ezanın okunmasıyla beraber meydanı dolduran yaklaşık 2 bin kişi birlikte oruçlarını açtılar.

“Fitnelere dayanacağız”

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan yaptığı açıklamada, “Öncelikle mübarek Ramazan ayımız hayırlara vesile olsun. İzmir şubemizin etkinliğinde bulunmaktan dolayı oldukça mutluyuz. İzmir şubemiz bu tür etkinlikleri oldukça başarılı yapıyor” dedi. Yaşar Doğan, seçim döneminin başarılı atlatılması durumunda ekonominin iyi olacağına işaret ederek, “24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçim sürecini sağ salim atlatmamız gerekiyor. Bu süreç başarılı bir şekilde atlatılırsa ekonomimiz iyi olacak. Her türlü fitne-fücuru sokuyorlar. Her türlü problemi çıkarıyorlar. İş dünyası olarak 24 Haziran’a kadar bu tokatlamalara dayanacağız. Döviz inecek çıkacak ama biz dayanacağız. Bu milli bir meseledir ve bu meseleden alnımızın akıyla çıkacağız” diye konuştu.

“Sosyal sorumluluk projeleri sürecek”

TÜMSİAD İzmir Başkanı Erkan Çoruk ise sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerinin altını çizdi. Çoruk, “Tüm İslam aleminin Ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyorum. TÜMSİAD bir yandan işadamlarıyla ilgili iletişim ve çalışmaları yürütürken bir yandan da sosyal sorumluluk projelerine destek vermektedir. Beşir Derneğimiz de Suriye’de, Myanmar’da, Somali’de ve birçok ülkede yardıma muhtaç kişilere ulaşıyor” dedi.

“Biz istikrardan yanayız”

Çoruk, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı desteklediklerini yineleyerek, “Son günlerde döviz piyasalarında yaşanan durumlar üzücü. Ancak ben bu durumun uzun süreli olacağını düşünmüyorum. Zaten Merkez Bankası da gereken önlemi alarak dövizin durumunu stabil hale getirdi. 24 Haziran’dan sonra bu rakamların daha geriye geleceğine inanıyorum. Biz TÜMSİAD olarak istikrardan yanayız. Seçimlerde de Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğiz. 16 yıllık yapılan ciddi yatırımlar var ve bu yatırımların daha da artmasını taraftarıyız. İş dünyası da kriz olmasın ve istikrar devam etsin istiyor” şeklinde konuştu.