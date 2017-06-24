Türk Waffle dünyanın en iyisi oldu

kez düzenlenen tadım oturumunda 120’den fazla ülke, 2 binin üzerinde ürünle yarıştı. Yarışmaya katılan İzmirli Waffle’cı dünyanın en iyisi seçildi.

İstanbul’da doğan ve İzmir’de büyüyen ardından Türkiye genelinde 30 şubeye ulaşan Türk Waffle’cı, sektörün başkenti Belçika’yı tahtından indirdi. Dünya’nın en iyi waffleları ile ünlü Brüksel’de, 135 Michelin yıldızlı şefin yer aldığı Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü tarafından Waffle’ci Akın, Üstün Lezzet Ödülüne layık görüldü. Ödülü alan firma ortağı Mustafa Ercan Çetin ile Ceo Timuçin Ümit, “Waffle mutluluktur, bu ödül İzmir’in dünyaya açılan lezzetinin ise en büyük mutluluğudur. Lezzetimizin bütün dünyanın en iyisi olduğu tescillendi” dedi.

Waffle’cı Akın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Geren, Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü’nün dünyanın en iyilerini ve üstün lezzete sahip ürünlerini belirleyen bir kuruluş olduğuna dikkat çekerek “Aşçılar Derneği Başkanı Fikret Özdemir, bizim waffle hamurumuzu enstitüye götürdü. Burada Michelin yıldızlı şefler ile sömeliyelerden oluşan jüri tarafıdan yapılan tadım ve değerlendirme sonuçlarında çok yüksek puan aldık. Belçika, waffle’ın ana vatanı olarak kabul ediliyor. Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü ise üretimin tüm aşamalarının da değerlendirildiği yarışmada Dünyanın en iyisi olarak ’Üstün Lezzet Ödülü’ne layık görüldük. Böylece Waafle’ın ana vatanı Belçika’nın tahtını da İzmir’e almış olduk” diye konuştu.

İzmir’in boyozu, şambalisi ve lokmasının da bir süre önce Türkiye genelinde coğrafi tescil aldığını, kendilerinin ise küresel tescile sahip olduğunu ifade eden Geren, “Türkiye genelinde 30 şubemiz var. Hedefimiz 50 şubeye ulaşmak. Tüm girişimcileri bu açıdan bekliyoruz” dedi.