Üç büyük sanatçı Foça'da anıtlaştı

Foça Belediyesi, yaşamlarının bir bölümünü Foça'da geçiren, Türkiye'nin en değerli sanatçılarından; Ressam Avni Arbaş, Ressam Ferruh Başağa ve Yazar-Yönetmen Tarık Dursun K.'ya olan saygısını ifade etmek için, kentin üç ayrı noktasına heykellerini yerleştirdi.

Heykel sanatçısı Eşber Karayalçın yaptığı eserler için, 11. Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali kapsamında; heykeli yapılan duayen sanatçıların ailesi, sanatçıların dostları ve sanatseverlerin katıldığı açılış törenleri gerçekleştirildi. Foça'nın bir sanat kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ‘‘Ülkemizin yetiştirdiği çok kıymetli ustalarımız Ressam Avni Arbaş, Ressam Ferruh Başağa ve Yazar-Yönetmen Tarık Dursun K.'ya olan saygımızı ifade etmek istedik. Yanı sıra, merak uyandırma duygusuyla, gençlerimizin kültüre ve sanata karşı ilgi duymasını hedefledik'' dedi.

Avni Arbaş heykeli

Avni Arbaş'ın kendi portresi ve resmettiği atlı figürlerden birinin 3 boyutlu görünümünden oluşuyor. Krom-nikel ve korten çelik malzemeden yapılan eser, Avni Arbaş Caddesi üzerindeki yeşil alanda düzenlendi.

Ferruh Başağa heykeli

Ferruh Başağa'nın kendi portresi ve sanatçının bir resminin 3 boyutlu ve aslına sadık kalınarak çerçeve içinde boyanması ile yapıldı. Krom-nikel paslanmaz çelik malzemeden oluşan eser, Büyükdeniz Sahil Caddesi üzerindeki fok heykeli yanında düzenlendi.

Tarık Dursun K. heykeli

Tarık Dursun K.'nın kendi portresi ve sanatçıyla özdeşleşmiş sözlerinden birinin eser üzerine yazılmasından oluşuyor. Krom-nikel paslanmaz çelik malzemeden oluşan eser, öğretmen evi önünde düzenlendi.