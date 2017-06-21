Ucuz baklava ve çikolataya dikkat

Ramazan Bayramı’na günler kala vatandaşların bayram alışverişi de hızlandı. Listelerin ilk sıralarında yer alan baklava ve çikolatanın fiyatının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar da ucuz ürünlere yöneliyor. İşin uzmanları ise vatandaşlara ucuz ürün alıp sağlıklarından olmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

İzmir’in sembol çikolatacılarından Kemal Kutucu, piyasada kilosu 20-25 liraya satılan ürünlerin gerçek çikolata değil, kokolin olduğunu söyledi. Kokolinin margarin yağından, çikolatanın ise kakao yağından imal edildiğini aktaran Kutucu, “Fiyatı da ona göre fark ediyor. İnsanlar son yıllarda kaliteli ürünler almaya başladı. Aldıkları miktar düşse de kaliteye yöneldiler. Kaliteli bir çikolata 50 TL’den başlıyor. Bu lüks semtlerde ikiye katlanabiliyor” dedi.

Dövizdeki artış ve dünya genelinde kakao çekirdeğindeki darlık nedeniyle fiyatların yükseldiğini ancak kendilerinin 3 senedir bazı ürünlerde fiyat değiştirmediklerini ifade eden Kutucu, “Biz bunu sineye çekiyoruz, fiyatları yükseltmiyoruz. Bayramdan bayrama çikolata alan vatandaş fiyatlar artmış diyor ama bu gerçeği anlatmıyor” diye konuştu.

Ucuz çikolatada kakao yağı yerine kullanılan margarinin insan sağlığına da zararlı olduğunu ifade eden Kemal Kutucu, vatandaşlara az da olsa kakao yağından üretilen gerçek çikolata almalarını tavsiye etti.

“Baklava değil, zehir”

Açtıkları mağazayla İzmirlileri Gaziantep Baklavası ile buluşturan Tuncay Karşal ise bayram gelmeden işlerinin arttığını söyledi. Vatandaşların artık 20 liraya satılan baklavaları tercih etmediğini ifade eden Karşal, “Almanya, Avusturya ve Belçika’ya bile baklava alıp götürenler var. 20 liralık baklavada glikoz şurubu var ve bu doğal değil. Kaliteli baklavada pancar şekeri ve sadeyağ kullanılır. Ucuz olan baklavada kilosu 5 liraya satılan kalitesiz yağlar kullanılıyor. Kullandığımız fıstık da orijinal Antep Fıstığıdır, hiçbir kimyasal bulunmuyor. Piyasadaki baklavalar gibi mercimek katkısı yoktur. Ucuz diye aldıkları şeyler aslında baklava değil, zehir” dedi.

Gaziantep’ten günlük olarak gelen katmeri de İzmirlilerin beğenisine sunduklarını kaydeden Karşal, tamamen el emeği ile üretilen katmerin içinde Antep Fıstığı, kaymak, toz şeker ve sade yağın bulunduğunu ifade etti.