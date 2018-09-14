Uluslararası alanda ilk yayın

Dr. Canan Yurttaş, Türkiye'de insan beyni konusunda basılan ilk uluslararası kitabın editörleri arasında yer aldı.

Ege Üniversitesinde sürdürülen yeni araştırmaları da içeren “İnsan Beyninde İnsula: Anatomik, Fonksiyonel, Cerrahi ve Klinik Yönleri” kitabı, Türk akademisyenlerin katkı sunduğu insan beyni ile ilgili basılan ilk uluslararası yayın oldu.

EÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurttaş'a tebrik ziyaretinde bulunan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi akademisyenlerinin başarılarının uluslararasılaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sırasında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, ‘‘Üniversitemiz akademisyenleri Türkiye'de ilklere imza atmaya devam ediyor. Akademisyenlerimizin birikimlerini uluslararası alana aktarmalarının güzel bir örneğini yaşıyoruz. Tıp Fakültesindeki akademisyenlerimizin hiç bir komplekse kapılmadan yabancı dillerde de kitap yazabilmeleri ve dünyada bu alandaki literatüre katkı sunmaları ülkemiz ve üniversitemiz adına gurur verici. Bu değerli yayına imza atan tüm akademisyenlerimizi ve kitabın editörleri arasında yer alan değerli akademisyenimiz Prof. Dr. Canan Yurttaş'ı tebrik ediyorum. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak bu çalışmalara imza atan akademisyenlerimizin her zaman yanlarındayız '' dedi.

Beynin bilinmeyen bölgesi “İnsula”

İnsula'nın beyinde bilinmeyenlerle dolu bir bölge olduğunu ifade eden Prof. Dr. Canan Yurttaş, ‘‘Bu bölgeyi anatomik, fizyolojik, cerrahi ve klinik yönleriyle inceleyen bir kitap piyasada yoktu. Anatomi Anabilim dalımızda görev yapan hocalarımız Prof. Dr. Okan Bilge, Doç. Dr. Servet Çelik, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalımızda görev yapan Prof. Dr. Yiğit Uyanıkgil ve Araş. Gör. Kubilay Doğan Kılıç hocalarımızın yaptıkları histolojik çalışmaları ile kitap içerisinde birer bölüm oluşturduk. Daha sonra yurt dışındaki yazarlardan da kendi alanları ile ilgili birer bölüm yazmalarını rica ettik ve kitabımız yayına hazır hale geldi. Kitabın editörlüğünü, meslektaşlarım Beyin Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Turgut ve Prof. Dr. R. Shane Tubbs ile birlikte gerçekleştirdik. Kitabımızı ilgili araştırmacılara ve klinisyenlere sunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum'' şeklinde konuştu.

Ege Üniversitesinin temel bilim alanında çok sağlam bir alt yapısının olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yurttaş, ‘‘Fakültemiz uluslararası düzeyde çalışma yapabilecek alt yapıya sahip. Çok dinamik, verimli çalışan genç araştırmacılarımız var. Bu durum uzun yılların sonunda oluşan bir başarı. Bu kitabımızın da bu birikimin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Ancak bu son değil bir başlangıç, bu çalışmaları devam ettireceğimizi umuyorum '' dedi.

“İnsan Beyninde İnsula: Anatomik, Fonksiyonel, Cerrahi ve Klinik Yönleri” kitabı beynin bu bölgesi ile ilgili uluslararası alanda İngilizce olarak yayınlanan ve Spinger Yayınevi tarafından basılan ilk kitap olma özelliğini taşıyor.