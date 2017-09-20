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20 Eylül 2017 13:44

Uluslararası İzmir Kısa Film Festivaline yoğun ilgi

İzmir’de düzenlenen ve 72 ülkeden toplam bin 570 filmin başvuruda bulunduğu Uluslararası İzmir Kısa Film Festivalinde başvurular sona erdi.

Uluslararası İzmir Kısa Film Festivaline yoğun ilgi

20 Eylül 2017 13:44


Uluslararası İzmir Kısa Film Festivaline 72 ülkeden toplam bin 570 film Altın Kedi Ödülleri için başvuruda bulunurken, bu yıl jüri başkanlığını başarılı yönetmen Derviş Zaim yapacak. Yerli ve yabancı yüzlerce başvurunun olduğu festival, Fransız Kültür Merkezi ve Kültürpark içinde bulunan İzmir Sanat’ta gösterilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, Buca Belediyesi, Konak Belediyesi, Bornova Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezinin katkıları ile düzenlenen Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde yarışmak üzere bin 570 film başvuruda bulundu.


İran’dan Avrupa’ya kadar pek çok ülkeden yoğun ilgi gören festivalde Altın Kedi Ödülleri için yarışmak üzere finale kalan filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak.


Ayrıca, Kare Film organizasyonunda, 07-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları yer alacak.




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