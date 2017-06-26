Ümit Ülkü’den Ferrari Challange’ta çifte zafer

Takım arkadaşı Galip Atar da, her iki yarışı 3. olarak bitirdi.

Ülkü Motorsport Takım Kaptanı ve Şampiyon pilot Ümit Ülkü, 23-25 Haziran’da Macaristanın Hungaroring pistinde gerçekleşen Ferrari Challange yarışlarında 458 kategorisinde, her iki yarışta da damalı bayrağı ilk gören pilot oldu. Ümit Ülkü, hiç ara vermeden Macaristan’dan Fransa’ya geçerek 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Fransa’nın Dijon pistinde Porsche Carrera Cup France serisinde kaldığı yerden devam edecek. Her iki yarışı 3. olarak bitiren Galip Atar da, 21-23 Temmuz tarihlerinde Fransa Le Castellet pistinde Ferrari Challange serisine devam edecek.