Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 12:59

Ümit Ülkü’den Ferrari Challange’ta çifte zafer

Ülkü Motorsport Takım Kaptanı ve Şampiyon pilot Ümit Ülkü, Macaristanın Hungaroring pistinde gerçekleşen Ferrari Challange yarışlarında 458 kategorisinde, her iki yarışta da damalı bayrağı ilk gören pilot oldu.

Ümit Ülkü’den Ferrari Challange’ta çifte zafer

26 Haziran 2017 12:59

Takım arkadaşı Galip Atar da, her iki yarışı 3. olarak bitirdi.



Ülkü Motorsport Takım Kaptanı ve Şampiyon pilot Ümit Ülkü, 23-25 Haziran’da Macaristanın Hungaroring pistinde gerçekleşen Ferrari Challange yarışlarında 458 kategorisinde, her iki yarışta da damalı bayrağı ilk gören pilot oldu. Ümit Ülkü, hiç ara vermeden Macaristan’dan Fransa’ya geçerek 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Fransa’nın Dijon pistinde Porsche Carrera Cup France serisinde kaldığı yerden devam edecek. Her iki yarışı 3. olarak bitiren Galip Atar da, 21-23 Temmuz tarihlerinde Fransa Le Castellet pistinde Ferrari Challange serisine devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!