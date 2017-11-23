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23 Kasım 2017 15:10

Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın sözlerine İzmir’den suç duyurusu

Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın, sosyal medya üzerinden canlı yayını sırasında "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" şeklindeki sözleri üzerine, şehitlere hakaret edildiği gerekçesiyle İzmir’den suç duyurusunda bulunuldu.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın sözlerine İzmir’den suç duyurusu

23 Kasım 2017 15:10


Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" şeklindeki sözleri büyük tepki çekmişti. Yerlitaş’a her kesimden tepki yağarken, ünlü modacının sözleri yargıya taşındı. Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), Yerlitaş’ın sözlerinin ardından bir şikayet dilekçesi hazırladı. Hazırlanan dilekçe, TAY-DER Avukatı Ela İlden tarafından İzmir Adliyesine sunuldu.


Dernek dilekçesinde, şehitlerimize hakaret edildiği gerekçe gösterilerek, kişinin Türk halkını tahrik ettiğine dikkat çekildi. Dilekçede ayrıca, "Şehitlik, Türk milleti için en kutsal mertebedir. Bu hususta, saygısız ve hadsizce ifadelerde bulunan kişinin kurduğu cümlelerde kasıt aranmalıdır. Bu cümlelerin farkında olmadan kullanılmış olmasına inanılması mümkün değildir" denildi. Dernek yine dilekçesinde, Türk Ceza Kanununun 216. maddesi olan ’Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçlarından kişinin ceza alması gerektiğini vurguladı.


TAY-DER Başkanı Muhammed Gömük de, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.




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