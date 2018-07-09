Ünlü sanatçının tren kazası üzüntüsü

’Ilıca’dan Ata’ya Selam’ etkinliğinin ikinci günü, Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları ekibinin sunduğu zeybek gösterisi ile başladı. Zeybek gösterisinin ardından, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan, bir söyleşi gerçekleştirdi. Konuşmasında Atatürk’ün İzmir suikasti sonrasında Ilıca’da geçirdiği sekiz günün hem onun hayatı, hem de Türkiye açısından önemli bir sayfa olduğunu vurgulayan Çölaşan, etkinliğin düzenlenmesindeki öneme vurgu yaptı.

Çölaşan’ın konuşmasının ardından sahneye çıkan İzmir Devlet Opera ve Balesi Baş Balerini Aslı Çilek, ilgiyle izlenen bir bale gösterisi sundu. Çeşmeli olan Baş Balerin Aslı Çilek’in gösterisi nefes keserken, Çilek seyircilerin ısrarıyla ikinci kez sahneye çıktı. Baş Balerin’in Çilek, gösterisinin ardından büyük alkış aldı.

Tren kazası nedeniyle başsağlığı diledi

Etkinliğin final konseri için sahneye çıkan Haluk Levent, meydana gelen tren kazası nedeniyle bugünkü konseri iptal etmeyi düşündüklerini belirterek, "Ama belediye ile de konuşarak, sizlerin bu konseri beklediğinizi bildiğimiz için sahneye çıktık. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yurdumuzun başı sağ olsun, halkımızın başı sağ olsun" dedi.

Kaybolup, bulunan Ege için şarkı besteledi

Haluk Levent, binlerce kişinin coşkuyla izlediği ve şarkılarına eşlik ettiği konseri sırasında bir ara sahneden inerek, seyircilerin arasına girdi. Seyircilerin arasında bir süre konserine devam eden Haluk Levent’e büyük sevgi gösterisi gösterilirken, bir çok kişi de Haluk Levent’i cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı. Konserin en ilginç anlarından birisi ise 11 yaşındaki Ege adlı çocuğun kaybolması oldu. Çocuğun ailesini sahneye çağıran Haluk Levent, herkesin sessiz olmasını isteyerek, Ege’ye seslendi. Sahnede ailesini gören 11 yaşındaki Ege, sahneye doğru giderek ailesiyle buluştu. Haluk Levent, Ege’nin kaybolmasını, bulunmasını ve ailesiyle kavuşmasını doğaçlama olarak besteleyerek seslendirdi.

İzmir Marşı eşliğinde havai fişek gösterisi

Gecenin geç saatlerine kadar süren konserin finalinde Haluk Levent’in binlerce kişilik koroyla birlikte söylediği İzmir Marşı ile bir görsellik oluşturan havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Birbiri ardına patlayan havai fişekler, gökyüzünde rengarenk görüntü oluştururken, vatandaşlar da cep telefonları ile o anları ölümsüzleştirdi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ’Ilıca’dan Ata’ya Selam’ etkinliği havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.