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25 Kasım 2017 12:00

Üreterek sosyalleşiyorlar

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı’nın İzmir Down Sendromu Derneği işbirliğiyle yaptığı Keçe Atölyesinde down sendromlu gençler, keçeden çam ağaçları, kolyeler, sepetler, süsler yaptı.

Üreterek sosyalleşiyorlar

25 Kasım 2017 12:00


Yeni bir yıl yaklaşırken down sendromlu gençler, yılbaşı süslerini kendileri yaptı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı’nın İzmir Down Sendromu Derneği işbirliğiyle yaptığı Keçe Atölyesinde down sendromlu gençlerin, keçeden yaptıkları çam ağaçları, kolyeler, sepetler ve bir AVM’de açılan İyilik Atölyesinde satışa sunuldu.


İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, yeni yılın yaklaşması sebebiyle down sendromlu gençlerin kolayca yapabileceği yeni yıl süsleri planladıklarını belirterek, “Yeni yılı simgeleyen yeşil ve kırmızı renkler ağırlıklı olmak üzere onların yapabileceği süsler tasarladık. Böyle özel bir grupla çalışmak bize büyük keyif verdi” dedi.



“Sosyalleşme ve üretim mutluluktur”


İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ezgi Oral da down sendromlu gençlerin sosyalleşmeye ve üretmeye ihtiyaçları olduğunu, atölye çalışmasının büyük yararını gördüklerini söyledi. Oral, “Yeni ürün üretmek çok hoşlarına gitti. Ürettiklerini kafede satmaya başladılar” diye konuştu. İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu ise çocukların mutluluğunun ailelerini de gururlandırdığını ifade etti.




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