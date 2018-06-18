Urla için hayat boyu öğrenme alanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencileri tarafından yapılan tasarımda, mekan, kadın, çocuk, üniversite öğrenci ve yaşlılar için farklı konseptlerde işlevselleştirildi.

Urla Belediyesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde Mimarlık Bölümü öğrencileri Cumhuriyet Meydanı çevresi, Bülent Baratalı Bulvarı, Tarihi Malgaca Çarşısıyla ilgili ‘Sokak ve Cephe Sağlıklaştırması Projeleri’nin yapımı üzerine proje geliştirmişti. İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri de, kentteki Urla Kadın Üretici Pazarını deniz yaşamı, fizik, tarih bilgisi, uzay bilimleri gibi konularda eğitim verilen ve bu amaca yönelik iç mekan çözümlerini oluşturduğu projeler üretti.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Hasırcı, binanın Urla için değerli alan olduğunu, içmimarları da etkileyen bir yapısı bulunduğunu belirterek, “Ekip olarak, tarihi binanın tekrar işlevlendirilmesini amaçladık. Öğrencilerimiz çok çeşitli temalarda projeler ortaya çıkardı. Öğrencilerimiz, derinlemesine araştırmalar yaptı. Örneğin, çocuklara uzay konusunda eğitim veren ve tekrar işlevlendirilen bir binanın iç mekanı nasıl tasarlanmalıdır? Uzay eğitimi çocuklara nasıl verilmeli, bu bilinç nasıl aktarılmalı, ortaya çıkan senaryo kapsamında, bu eğitim içeriği, nasıl form, renk ve şekiller olarak yansımalı, nasıl aydınlatılmalı? Öğrencilerimiz, bu sorulara yanıt aradı. Başarılı ve uygulanabilir sonuçlar elde ettiler” dedi.

Projelerin, Urla Belediye Başkanlığı ile paylaşılmasını amaçladıklarını, işbirliği yapmak istediklerini, ahenk içinde çalıştıklarını kaydeden Doç. Dr. Hasırcı, öğretim ekibinde öğretim elemanları Silvia Rolla, Didem Özdel, Haluk Tatari, Zeynep Edes, Selin Anal, Orlin Pontremoli, Merve Çelebi, İdil Bakır Küçükkaya ve Elif Büyükkeçeci’nin bulunduğunu söyledi.