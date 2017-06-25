Urla’da bayramlaşma töreni

Bayramlaşmanın ardından şehit ve gazi aileleri de ziyaret edildi.

Urla Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleşen bayramlaşma törenine Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve eşi Günay Uyar, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı vekili Başçavuş Hüseyin Ünal, Urla Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve Urla halkı katıldı.

Kaymakamlık bahçesinde ki bayramlaşmanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Urla İtfaiye Grubu ve Urla Gediz Elektrik çalışanlarının Ramazan Bayramını kutlandı.

Şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin ve beraberindekiler şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Vatan kahramanlarının bu ülke adına yaptıklarının hiçbir zaman ödenmeyeceğini söyleyen Kaymakam Demiryürek ve Başkan Uyar, “Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar geçirebiliyorsak bunlar kahramanlarımızın sayesinde. Sizler bizlere Şehitlerimizin emanetlerisiniz. Bizler sizlerin her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.