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18 Temmuz 2018 12:45

Uyku festivaline bin 62 kişi başvurdu, 200 kişi belirlendi

Teknoloji çağının beraberinde getirdiği dijital bağımlılıktan 48 saat uzaklaştıran Buca Belediyesi 3.

Uyku festivaline bin 62 kişi başvurdu, 200 kişi belirlendi

18 Temmuz 2018 12:45

Teknolojik Uyku Festivali’nin katılımcıları, noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Bu yıl iki etap olarak düzenlenecek festivalin 27-28-29 Temmuz tarihleri arasında sadece Bucalıların katılımıyla yapılacak ve belirlenen 200 kişinin Kaynaklar’ın doğasında unutulmaz iki gün geçirecek.


Buca ilçesinde, dijital bağımlılıktan 48 saat uzaklaştıran Buca Belediyesi 3. Teknolojik Uyku Festivali’nin katılımcılarının belirlenmesi için noter huzurunda tören düzenlendi. Festival için Buca’da ikamet eden bin 62 kişi başvururken, 200 kişi çekilişle belirlendi. Kaynaklar’ın eşsiz doğasında dijital detoks yapacak festivalde katılımcılar, cep telefonundan tablete hiçbir dijital cihazı kullanmayacak ve cihazlar görevlilere teslim edilecek. Festival, yoğun ilgi nedeniyle ise bu yıl iki kez düzenleme kararı alındı.


Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, çekilişte yaptığı konuşmada, birinci etabı 27-28-29 Temmuz tarihleri arasında sadece Bucalıların katılımıyla yapacaklarını ifade ederek, 5-6-7 Ekim tarihleri arasında ise ulusal ve uluslararası katılımın olacağı ikinci etabı düzenleyeceklerini söyledi. Öte yandan, festivale katılım hakkı kazanan şanslı katılımcılarda kadınların yoğunluğu dikkat çekti. Çekilişini izlemeye gelenler arasında yer alan Elife Erdoğan kurada ismi çıkınca büyük bir keyif yaşadı.


Toplam 200 talihlinin asil ve yedek olarak belirlendiği Buca Belediyesi 3. Teknolojik Uyku Festivali’nin şanslı katılımcı listelerinin, 18 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00 itibariyle www.uykufestivali.com isimli internet adresinden yayınlanacağı aktarıldı.




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