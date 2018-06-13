Uzmandan bayram ve sonrasında beslenme tavsiyeleri

Ramazan’da tutulan 17 saatlik oruç nedeniyle bayramda beslenme tarzının büyük önem taşıdığını kaydeden Özel Ege Şehir Hastanesi Beslenme Uzmanı Ali Mutlu, “Kilo almamak ve kendimizi rahat hissetmek için hafif yiyeceklerin tüketilmesi gerekmektedir” dedi.

Ramazan ayı boyunca su ve sıvı tüketimin azalmasından dolayı vücutta oluşabilecek sıvı kaybının yerine konması için günde en az 2-2,5 litre su içilmesi gerektiğini aktaran Mutlu, “Su tüketimine dikkat etmek yavaşlayan metabolizmanızın canlanması için ilk dikkat etmemiz gereken noktadır. Ramazan boyunca öğün sayısı azaldığı için özellikle bayram kahvaltıları atlanabiliyor veya börek, kızartma gibi ağır yiyeceklerin bulunduğu sofralar hazırlanabiliyor. Halbuki uzun süredir yavaşlayan metabolizmanızı canlandıracağınız öğün; sağlıklı bir kahvaltıdır. Kahvaltınızda peynir, zeytin, tam tahıllı yumurta ve söğüş sebzelerin bulunduğu sağlıklı ve keyifli bir bayram sabahına başlayabilirsiniz” diye konuştu.

Ramazan’da öğün sayısının azalması ve akşam saatlerinde besin tüketiminin daha fazla olması nedeniyle bireylerin bayramda öğün atlayabildiklerini ifade eden Mutlu, “Yapılan hatalardan biri de bayram ziyaretlerinde ikram edilen tatlıları ve börekleri öğün olarak kabul etmek. Ancak böyle beslenmek daha hızlı acıkmaya, fazla kalori ve şeker alımına neden oluyor. Bununla birlikte sindirim problemleri de görülebiliyor. Bayram kilolarına da davetiye çıkarıyor. Ziyaretlerinizi yapmadan önce ana öğün zamanınız geldiyse hafif bir yemek bayram ikramlarında daha kontrollü olmanıza da yardımcı olacaktır. Ramazan Bayramı’nda yapılan hatalardan biri de fazla miktarda baklava gibi ağır şerbetli tatlılar, çikolata ve şekerleme tüketmek. Ramazan’da yavaşlayan metabolizmanızı düşünürseniz bayramda çokça şekerli gıda tüketiminiz size kilo olarak geri dönecektir. Ramazan bayramı süresince mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için fazla şeker ve şekerli gıdaların tüketimine dikkat edilmeli, çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır.

Özellikle bayramda tatlı tüketimi çok isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar küçük porsiyonlar halinde tercih edilmelidir. İkramda bulunurken ise hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlılar, taze veya kuru meyveler sunulmalıdır” tavsiyelerinde bulundu.

“Çay ve kahvenin içerdiği kafeinin fazla tüketimi vücudunuzda diüretik etki yapıyor” diyen Ali Mutlu, “Bu da daha fazla sıvı kaybetmeniz anlamına geliyor. Çay ve kahvenin gün içinde çarpıntı gibi rahatsızlık hissi verdiğini unutmayın. Ayrıca bayram ziyaretlerinde ikram edilen çay ve kahveye eklediğiniz şekerle tatlı tüketiminizin devam etmiş oluyor. Bayramda 2-3 fincan çay ve kahveyi geçmemeye özen gösterin. Şekersiz içmeniz yararınıza olacaktır” dedi.