Uzundere’de 2. etap heyecanı

etabın da temelini attı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Kentsel dönüşümde doğru ve adil olanı yaptık; kimseyi yerinden, mahallesinden, komşusundan ayırmadık. Uzlaşıyla, kalp kırmadan, anlaşarak, danışarak, birlikte karar vererek ilerledik ve Türkiye’ye örnek olduk” dedi.

“Uzlaşmayla ve yerinde dönüşümle” Türkiye’deki kentsel dönüşüm çalışmalarında kendine çok özel bir yer edinen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere’de gerçekleştirmekte olduğu ilk kentsel dönüşüm projesinin 2. etap temelini de attı. İlk etabındaki konutların çok yakında teslim edileceği projeyle ilgili törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yanı sıra Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, belediye bürokratları, meclis üyeleri ve hak sahipleriyle çevre sakinleri katıldı.

"Doğru, adil ve yerinde dönüşüm"

Uzundere Kentsel Dönüşüm 2. Etap temel atma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu önemli konudaki çalışma prensiplerini açıkladı. Başkan Kocaoğlu, “Kentsel dönüşümde, ‘mutlaka doğru, adil olanı yapacağız, vatandaşlarımızı yerinden, mahallesinden, komşusundan etmeyeceğiz ve ne kadar rant varsa, ne kadar değer varsa onu da buralarda yaşayan mal sahiplerine kuruşuna kadar vereceğiz’ diyerek bir yola çıktık. Uzundere sakinleri de bize gerçekten çok samimi yaklaştı. Yakında ilk etabın binalarını hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bugün de ikinci etabın temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Arkasından 3-4-5’inci etaplar gelecek. Karşıyaka Örnekköy’de yüzde yüz uzlaşıyla bir ihale yaptık. Yakında onun da temel atma törenini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm dediğin"

Sadece sağlıksız binaları yıkıp yerine depreme dayanıklı binalar yapmakla kalmadıklarının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Eski binayı yıkıp yerine sağlıklı bina yapmakla kentsel dönüşüm olmaz. O, bina yenilemedir. Binanız eskimiş, harap olmuş, oturulamıyor. Tamir etmeye kalksanız sıfırdan pahalı olacak. ‘O zaman yenileyip yapalım’ dersiniz. O ayrı bir konudur. Bizim yaptığımız ise yeşil alanı, yolu, parkı, ağacı, çiçeği olmayan, spor salonu bulunmayan, birçok eksikleri olan bölgeleri yeniden düzenleyerek her türlü ihtiyacı karşılayacak uygulamalarla gerçek bir kentsel dönüşüm gerçekleştirmektir” ifadelerini kullandı.

"Hakkaniyetli bir model"

Yapılan uzlaşılarla vatandaşların payının bir metrekare daha büyük olması için tüm alt yapı çalışmaları ve çevre düzenlemelerini bizzat kendilerinin üstlendiğini hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siz Uzundereliler birinci etapta da, ikinci etapta da bize güvendiniz ve bu güvenle ülkemize, Türkiye Cumhuriyeti’ne kentsel dönüşümde hakkaniyetli bir model sunduk. Bugün Türkiye’de bizim yaptığımız kentsel dönüşüm uygulamasının bir tane bile örneği yoktur. Biz kentimizi 14 yıldır uzlaşıyla ve kimsenin gönlünü kırmadan, kalbini kırmadan, anlaşarak, danışarak, birlikte karar vererek ve en iyisini, en doğrusunu, en adaletlisini yapmak üzere, bu bakış açısıyla yönetmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar herkes İzmir Büyükşehir Belediyesini ve başkanını eleştirebilir. En doğal hakkıdır ama ‘Şu vatandaşı ayırdı, ayrımcılık yaptı, şu vatandaşın hakkını başka birine vermek için belediyeyi kullandı’ diyemez. Hep adil olmaya, hep hakkaniyetli davranmaya, hep mazlumun yanında olmaya, hep hemşerilerimizin yanında olmaya çalıştık. Göreve geldiğimiz günden itibaren insana, doğaya, paraya, servete, şana, şöhrete aynı bakıyoruz. Görevim bittiği zaman da sizlerle birlikte gönül rahatlığıyla oturup dertleşecek bir belediye başkanlığı yapmak istiyorum. Belediyeyi bu zihniyetle yönetiyorum. Arkadaşlarımızla beraber hep insanı ön planda tutuyoruz. Tutmaya da devam edeceğiz.”

Gönül sofrası Uzundere’de

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, Uzundere 2. Etap temel atma törenin ardından Uzundere sakinleriyle birlikte iftar yemeğinde buluştu. Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ile birlikte Yıldırım ve Muğlu ailelerinin masalarına oturan Başkan Kocaoğlu, vatandaşlarla bol bol fotoğraf da çektirdi. Ayrıca iftar alanındaki çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve macun dağıtıldı. İftar öncesinde Kur’an-ı Kerim okundu.

Önce iletişim, sonra uzlaşma

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üzerinde titizlikle çalıştığı ve yüzde 100 uzlaşma esasıyla hayata geçirdiği Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2. etabında yapılacak konutlar, 68 ile 141 metrekare arasında değişen, 2+1 ve 3+1’lik farklı tiplerde olacak. Mevcut kullanımlar dikkate alınarak projelendirilen işyeri büyüklükleri ise 25 metrekare ile 105 metrekare arasında değişiyor. Uzundere 2. etap projesinde 422 konut ve 40 iş yeri olmak üzere toplam 462 bağımsız birim bulunuyor. Proje tamamlandığında 32 hektar alanda 3500 birim konut / konut altı ticaret ile merkezi iş alanında ticaret, ofis ve otel kompleksi, rekreasyon alanında projesi Karabağlar Belediyesi ile birlikte yürütülen gençlik merkezi, buz pisti, yarı olimpik yüzme havuzu, basket, futbol sahaları, tenis kortu gibi spor, eğitim ağırlıklı bir spor kompleksi, sosyal ve kültürel merkezler, pazar alanı, otopark alanları, yeşil alanlar ve yenilenmiş alt yapısı ile yakın çevresi için çekim merkezi olacak yeni bir yaşam alanı kazanılacak.

İlk etabın anahtarları yaz sonu sahiplerinde

Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki eski ve sağlıksız yapıların bulunduğu arazi üzerinde konut sahiplerinin rızasıyla örnek bir dönüşüme imza atan Büyükşehir Belediyesi, birinci etaptaki binaların tamamının kaba inşaatını tamamladı. 280 konut ve 33 iş yerinden oluşan 9 blokluk ilk etap konutların altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte konutlar, 2018 yaz sonunda hak sahiplerine teslim edilecek.

İzmir dönüşüyor

Kentsel dönüşüm uygulamalarını İzmir geneline yaymayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1/25.000 ölçekli plan ile kent bütününde 4700 hektarlık “Sağlıklaştırma/ Yenileme Program Alanı”nı belirledi. "Afete Maruz Alanlar" olarak bilinen Kadifekale, Gürçeşme ve Yeşildere’de etkin çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı (60 hektar), Gaziemir Aktepe ve Emrez (122 hektar), Ballıkuyu (48 hektar), Ege Mahallesi (7 hektar), Örnekköy (18 hektar), Uzundere (32 hektar) ve Çiğli Güzeltepe’de de (21 hektar)

"yerinde dönüşüm" çalışmalarını sürdürüyor.