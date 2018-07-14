Videosunu çeken adamı ifşa eden kadın konuştu

T, "Kadınlarımız bu tür olaylar karşısında sessiz kalmasın. Olaydan sonra güçlü kalmaya çalıştım ancak rüyalarınıza engel olamıyorsunuz. İki gecedir rüyamda görüyorum ve bu beni olumsuz etkiliyor" dedi.

Buca ilçesinde yaşlı bir adamın cep telefonuyla gizlice bir kadının videosunu çektiği ve kadının olayı fark etmesiyle şüpheliyi sosyal medyada ifşa etmesi çok konuşuldu. Olayın mağduru A.T. (22), yaşadığı şoku hala üzeriden atamadığını söyledi. Olayın rüyalarına girdiğini ve bu durumun kendisini olumsuz yönde etkilediğini ifade eden A.T., "Arkadaşımla birlikte 20.30 sularında iş yerimden çıkıp evlerimize doğru yürümeye başladık. Daha sonra arkadaşım ile ayrıldık. Arkadan bir hareketlilik hissedince cep telefonumun ön kamerasıyla arkaya baktım ve bir kişinin beni çektiğini gördüm. Önce yönünü değiştirir gibi yaptı, sonra beni takip etmeye devam etti. Ben de cep telefonumun video kısmını açıp çektiği görüntüyü silmesini istedim. Fotoğraf galerisinde kendi fotoğraflarımı gördüm. Adam sonra koşmaya başladı ben de peşinden koştum daha sonra çevredekilerin yardımıyla yakalayıp polise haber verdik ve şahsı alıp götürdüler. Yaşananlara hala inanamıyorum" dedi.

Serbest bırakılması şok etti

Kendisini gizlice çeken şüphelinin serbest bırakıldığını öğrendiğini ve şoka uğradığını aktaran talihsiz kadın, "Ertesi gün karakola gittiğimde şahsın serbest bırakıldığını öğrendim. Kendi fotoğrafları silmek için telefonunu aldığımda başka kadınların da görüntülerinin olduğunu gördüğümü de iletmiştim ancak oradaki görevliler bana kişinin savcılık kararıyla serbest bırakıldığını söylediler" ifadelerini kullandı.

"Güçlü kalmaya çalıştım"

Taciz şüphelisinin kendisinden özür dilemediğini aktaran A.T., olayın kendisini olumsuz etkilediğinin altını çizerek, "Benden hiçbir şekilde özür dilemediği gibi kaşlarını çatıp ters ters yüzüme baktı. Olaydan sonra güçlü kalmaya çalıştım. Ancak rüyalarınıza engel olamıyorsunuz. İki gecedir rüyamda görüyorum ve bu beni olumsuz etkiliyor. Biz sustukça bu olaylar daha artacaktır. Kadınlarımız ne olacak ne bitecek diye korkmasınlar. Çocuklarımızı da bilinçlendirmeliyiz. Olayların üzerine gittikçe bu tarz insanlar azalacaktır" şeklinde konuştu.