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28 Haziran 2017 18:36

Yangına bakıyordu, bir anda kullandığı araç alev topuna döndü

İzmir’in Tire ilçesinde, yol kenarındaki yangın seyir halindeki kağıt yüklü kamyona sıçradı ve kamyon alev topuna döndü.

Yangına bakıyordu, bir anda kullandığı araç alev topuna döndü

28 Haziran 2017 18:36

İtfaiyeyi arayan sürücü, yardım isterken, aracını da güvenli bölgeye çekti.


Edinilen bilgiye göre olay, Tire-Belevi yolu üzeri, Çayırlı Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Kuşadası’ndan Tire’ye hareket eden İbrahim Tarla idaresindeki 43 RK 737 plakalı kağıt yüklü kamyona, Tire Linyit Kömür Madeni yakınlarından geçtiği sırada yanan bir tarladaki alevler sıçradı. Yangına bakan sürücü rüzgarın da etkisiyle kağıt yüklü kamyonun kasasını saran yangını fark etmedi. Sürücü Ahmet Tarla’yı karşı yönden gelen sürücüler uyardı. Kamyonun yandığını anlayan sürücü panik yapmadan polisi ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Şoför, aracını Çayırlı Çeşmesi mevkiindeki güvenli bölgeye çekti. Kamyoncunun bu hareketi ise yangının diğer araçlara sıçramasını ve olası bir faciayı önledi.


Yangın ihbarını alan Tire itfaiyesi, vakit kaybetmeden olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, yanan kamyonu söndürmek için dakikalarca alevlere müdahale etti. Tireli kamyoncular olay yerine akın ederken, jandarma her iki yangınla ilgili inceleme başlattı.




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