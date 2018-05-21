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21 Mayıs 2018 15:59

Yelken yarışlarında, Çeşme körfezi ay yıldıza büründü

2018 İzmir Kış Trofesi 5.

Yelken yarışlarında, Çeşme körfezi ay yıldıza büründü

21 Mayıs 2018 15:59

ve son ayak yarışlarında Çeşme’de tüm teknelerin bayraklarla donatılması ve sporcuların ay-yıldızlı tişörtler giymesi, körfezde izlenmeye doyulmayan görüntüler ortaya çıkardı.


EAYK-Çeşme Marina tarafından düzenlenen ve son ayak yarışları Çeşme Marina’da 34 teknenin katılımı ile gerçekleştirildi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan brifing ardından yarışçılar denize açıldılar. Tüm teknelerin bayraklarla donatılması ve tüm yarışçıların Ay-Yıldızlı tişörtler giymesi, Çeşme Körfezi’nin gelincik tarlasına benzemesine neden oldu. Teknelerin, 19 Mayıs geçişi Çeşme sahilinden de coşkuyla izlendi.


Geçiş sonrasında 10 knot rüzgar altında başarıyla 2 yarış yapıldı. Yarışların ardından Marina Yacht Club’de, 4. Ayak Ödül Töreninde; IRC 1’de ATLANTIS-X, IRC 2’de ARNES, IRC 3’de AYK - BLUE MİLES, IRC 4’de AYK - LADYSUN, IRC’5 de MİRANDA ve Destek Sınıfında PRIME TIME birincilik ödüllerinin sahibi oldu.


Yarışın ikinci günü olan Pazar günü yapılan brifing ardından, yarışçılar son kez denize açıldılar. Sarı ve beyaz bayrak altında start alan yarış, ilerleyen saatlerde rüzgarın kalması nedeniyle beyaz bayrak altında start alan IRC V ve Destek sınıfları için abondene edildi. Diğer sınıflar ise yarışı tamamlayıp marinaya döndüler.


Yarışların ardından gerçekleştirilen son ayak töreninde, hem Kış Trofesi 5. Ayak yarışı kazananlarına, hem de genel Trofe kazananlarına ödülleri dağıtıldı. İzmir Kış Trofesi 5. Ayak Yarışları sonucunda; IRC 1’de SHAKER, IRC 2’de ARNES, IRC 3’de YUNUS MARIN CYGNUS, IRC 4’de VENTUS, IRC 5’de MIRANDA ve Destek Sınıfı’nda FUN LEMON - BARAN AMBALJ birincilik ödüllerinin sahibi oldu. İzmir Kış Trofesi sonucunda ise; IRC 1’de LEZİTA - LEMON SAILING, IRC 2’de ARNES, IRC 3’de YUNUS MARIN CYGNUS, IRC 4’de AYK - LADYSUN, IRC 5’de MIRANDA ve Destek Sınıfı’nda FUN LEMON - BARAN AMBALJ birincilik ödüllerinin sahibi oldular.




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