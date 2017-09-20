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20 Eylül 2017 10:26

Yeni eğitim yılı mutlu başladı

Öğrencilerin daha sağlıklı ve çağdaş ortamlarda eğitim görmeleri için yaz başında seferberlik başlatan Karşıyaka Belediyesi, 17 okulda bakım ve onarım çalışmaları yaptı.

Yeni eğitim yılı mutlu başladı

20 Eylül 2017 10:26

Binlerce öğrenci, yeni döneme yenilenmiş binalarda başlamanın sevincini yaşadı.


Yaz ayları boyunca ilçe genelindeki 17 okulda bakım, onarım ve yenileme çalışması yürüten Karşıyaka Belediyesi, yeni sezona heyecanla başlayan öğrencilere sağlıklı ve modern eğitim imkanları sundu. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda; dış cepheleri boyandı, çatıları onarıldı, boya malzemesi desteği sağlandı. Tuvaletler ve tretuvarlar yenilendi. Korkuluklar onarıldı ve boyandı.



Sevindiren hizmet


Eğitim yuvalarına altyapı hizmetleri de götürüldü. Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan okulların elektrik ve sıhhi tesisatları elden geçirildi. Okul bahçeleri ağaçlandırıldı ve peyzaj çalışmaları yapıldı. Belediyenin hizmetleri, öğrenciler ve okul yönetimleri kadar aileleri de mutlu etti. Anne-babalar “Eğitime ve evlatlarımıza sunulan hizmetler için Karşıyaka Belediyesi’ne ve Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkür ederiz” dedi.



“Geleceğe yatırım”


Eğitime destek vermek için ellerindeki tüm imkanları kullandıklarını söyleyen Başkan Akpınar da “Eğitime yönelik destek ve katkılar, geleceğe yapılan yatırımdır. Bu anlayışla, geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın en iyi ve sağlıklı koşullarda eğitim almasını istiyoruz. Asli görevimiz olmamasına rağmen bu yıl da tüm imkanlarımızı seferber ederek bakım ve onarıma ihtiyaç duyan okullarımıza hizmet götürdük. Tüm çocuklarımıza yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum, her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu.




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