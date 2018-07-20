Yeni Şakran’da açık hava sinema nostaljisi

Aliağa Belediyesi beyaz perdeyi sokağa taşımaya devam ediyor. Son dönemin en iyi komedi filmleri arasında gösterilen ‘Aile Arasında’ isimli film ücretsiz olarak Aliağalı sinemaseverler ile buluşuyor. Tüm zamanların en çok gişe yapan Türk filmleri listesinde 8. sıraya kadar yükselen film, Uzunhasanlar Mahallesi’nin ardından Yeni Şakran Mahallesi’nde de gösterime sunuldu.

Yeni Şakran Sahil Meydanı’nda gerçekleştirilen gösterim, 7’den 70’e her yaş grubu tarafından yoğun ilgi gördü. Çok takıntılı bir adam olan Fikret (Engin Günaydın) ve müzikhol şarkıcısı Solmaz’ın (Demet Evgar) başından geçen ilginç ve komik olayların anlatıldığı film, izleyenlere açık havada sinema nostaljisi yaşattı.

Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı, Ozan Açıktan’ın yönetmenliğinde çekilen; Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Devrim Yakut, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Fatih Artman, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu, Ayta Sözeri, Devin Özgür Çınar, Ünal Yeter ve Arif Erkin gibi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken aile komedisi izleyenleri kahkahaya boğdu. Nostaljik bir gece yaşayan Yeni Şakranlılara patlamış mısır ve gazoz ikramları da yapıldı.

Aliağa Belediyesi’nin temmuz ve ağustos ayı süresince farklı mahallelerde, parklarda ve meydanlarda halkın bir araya geleceği alanlarda kuracağı perde sinemaseverleri ağırlamaya devam edecek. Komedi öğelerinin bolca yer aldığı ‘Aile Arasında’ isimli filmin gösterimi Temmuz sonuna kadar devam edecek.

Filmin temmuz ayı takvimi şöyle;

23 Temmuz Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı

24 Temmuz Siteler Mahallesi

26 Temmuz Helvacı Mahallesi

30 Temmuz Uzunhasanlar Mahallesi

31 Temmuz Yeni Mahalle