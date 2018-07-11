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11 Temmuz 2018 11:13

Yenilenen tesiste yıldızlar geçidi

Karşıyaka Belediyesi, kentin en gözde kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosunu baştan sona yeniledi.

Yenilenen tesiste yıldızlar geçidi

11 Temmuz 2018 11:13

Oturma alanları değiştirilen, modern ses ve ışık sistemleriyle donatılan tesis, 12 Temmuz’da yeni yüzüyle sanatseverleri ağırlamaya başlayacak.


Türkiye’nin en ünlü sanatçılarını ve sanat topluluklarını İzmirliler ile buluşturan Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosundaki yenileme çalışmaları tamamlandı. Sanatseverlere daha çağdaş şartlarda hizmet verebilmek amacıyla, yeni teknolojilere sahip ses ve ışık sistemleri kuruldu. Ses yalıtımı ve akustik sistemi de son teknoloji ile yenilendi. Reji odası ve izleyici koltukları değiştirildi, seyirci kapasitesi bin 100’e çıkarıldı.


Yenilenen yüzüyle kültür-sanat yaşamının nabzını tutmaya devam edecek olan tesis, ilk olarak usta yazar ve şair Sunay Akın’ı ağırlayacak. ’Sunay Akın ile Görçek’ oyunu, 12 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak. Bu ay Redd, Mahşer-i Cümbüş, Yeni Türkü ve Teoman’ın konuk olacağı sahnede; ağustos’ta da Ali Poyrazoğlu, Ferhan Şensoy, Zuhal Olcay, Fatih Erkoç, Birsen Tezer, Cem Adrian ve Bir Baba Hamlet oyunu sanatseverler ile buluşacak. Açılır-kapanır çatı sistemine de sahip olan tesisteki etkinlikler, yaz boyunca açık havada gerçekleşecek.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, tiyatro hakkında bilgi vererek, “Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu, sadece Karşıyaka’nın değil, tüm İzmir’in en önemli kültür ve sanat tesisleri arasındadır. Bu özel tesisi, yaptığımız yenileme çalışmalarıyla kentimize çok daha yakışan bir görünüme kavuşturduk. Karşıyaka; ünlü yıldızların konserleri, tiyatro gösterileri, müzik festivalleri ve daha pek çok etkinlikle yılın her döneminde sanatseverlerin vazgeçilmez adresi olmaya devam edecek” dedi.




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