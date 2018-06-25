YKS’de başarıya götürecek ipuçları

Kişisel gelişim uzmanı Erkut Ergenç, adayları zorlu yarışta avantajlı kılacak ipuçlarını açıkladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), YÖK’ün verdiği karara göre 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında iki oturum şekilde yapılacak. Bu kapsamda, YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Liderlik Okulu Kurucusu Kişisel Gelişim Uzmanı Erkut Ergenç, sınav öncesi ve sonrasında adayları dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgilendirdi. Ergenç, adaylara zorlu yarışta avantajlı kılacak ipuçlarını açıkladı.

Ergenç, şu tavsiyelerde bulundu: “Son hafta her gün sınav saatine kalkar gibi aynı saatte yatıp aynı saatte kalkın. Son hafta sınav saatinde kalkıp, o hafta farklı günlerde en az 3 deneme sınavı çözün. Adaylarının sınavdan bir gün önce uykularını iyi almaları gerekiyor. Sınav sabahına uykusunu almış ve zinde bir şekilde uyanmaları sınav anında dinç olmaları açısından çok önemlidir. Sınav sabahı hafif bir kahvaltı yapmalısınız. Ağır ve yağlı besinler, sınavda uykunuzu getirebilir.

Sınavda yanlarında mutlaka su olmalı. Ancak alacakları suyu dökülme ihtimaline karşın, ayaklarının yanına koymalıdırlar. Tüm sınav evraklarının ıslanmasını istemeyiz.

Sınavı olacağınız sıraya oturduğunuzda, sınava başlamadan bir kaç defa derin nefes alın ve gevşeyin. Nefes stres seviyesini azaltmak için birebirdir.

Sınavdan bir gün önce mutlaka meteoroloji raporuna bakmalıdırlar. Hava durumuna uygun, rahat elbiseleri tercih etmelidirler. Sınav sırasında üşümek ya da sıcaktan bunalmak mümkün olabilir.

(YKS) gibi önemli sınavlarda stres yönetimi çok önemlidir. Stresinizi orta düzeyde tutmaya çalışın. Sınav öncesinde, herkesin eşit şartlarda yarıştığını, sizin dışınızdaki tüm adayların da stres düzeyinin yüksek olduğunu düşünün ve rahatlayın.

Sınavı erken terk etmeyin. Zamanınızın tümünü kullanın. Sınav sırasında sıkıldığınız ya da zorlandığınız anlarda bir kaç saniyeliğine de olsa kafanızı kaldırıp etrafınıza bakın. Dikkatinizi anlık olarak stres alanından uzaklaştırıp, tekrar yeni bir soruya konsantre olun.

Sınav sonuçlarını optik forma kodlarken, soruları tek tek veya sınav bittiğinde tümünü kodlama yöntemlerini tercih etmeyin. Her sayfa bittiğinde üçer veya dörder soruyu kodlayarak, sonuçları forma geçirin. Bu şekilde kaydırma riskiniz en aza inecektir.”

“Sınav sonrası da çok önemli”

Bu sınavın bir son olmadığını belirten Ergenç, “Önemli bir sınav olmasına karşın sınavda başarısız olmanın hayatın sonu olmadığını düşünüyorum. Sınav anında bunu düşünüp, sadece stres seviyenizi düşürerek birçok adayın önüne geçebilirsiniz” dedi. Sınav sonrasında yapılacak tercihlerin de önemli olduğunu belirten Ergenç, “Birçok öğrenci, başkalarının etkisinde kalarak ya da kendisine uygun olmayan popüler bölümleri seçip yanlış tercih yapabiliyorlar. Bu yüzden sınav anı kadar sınav sonrası da çok önemlidir. Bu yüzden tüm öğrencilerimize tercih döneminde yetkin rehber ve öğrenci koçlarına danışmalarını öneriyorum. Ama lütfen tek kişiye danışarak tercih yapmayın. Mümkünse birden fazla uzman ile konuşup son kararınızı dikkatli ve sakin bir şekilde verin” diye konuştu.