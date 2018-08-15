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15 Ağustos 2018 10:15

Yok böyle hırsızlık: Fabrikanın duvarını deldiler

İzmir’in Torbalı ilçesinde, fabrikanın duvarını delen ve hırsızlık yapmaya çalışan iki kişi, jandarmanın yaptığı suçüstü baskında yakalandı.

Yok böyle hırsızlık: Fabrikanın duvarını deldiler

15 Ağustos 2018 10:15


Edinilen bilgiye göre Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başarılı bir operasyona imza attı. Son günlerde özellikle uyuşturucu ve hırsızlara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyona bir yenisini daha ekleyen ekipler, ender rastlanabilecek bir hırsızlık olayına rastladı. Kuşçuburun Mahallesi bölgesinde bulunan kağıt fabrikasında hırsızlık yapmak isteyen iki kişi, fabrikanın duvarını deldi. Duvarı delip fabrikanın içine girmeyi başaran C.E. ve A.A. isimli şahıslar, değerli eşyaları çalmak istedi. O esnada İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahıslara yönelik suçüstü yaptı. 2 kişiyi kıskıvrak yakalayan ekipler, karakola getirip ifadelerini aldı. İki kişi, daha sonrada Torbalı Adliyesine sevk edildi.




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