Yüksek komisyona İZTO freni

Yeni düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığını söyleyen Başkan Özgener, "Yönetmeliğe göre yemek kartı hizmeti veren kuruluşların uygulayacağı komisyon oranı yüzde 6’yı geçemeyecek. Bu ücretin haricinde de hiçbir ödeme talep edilemeyecek" dedi.

Geçtiğimiz hafta Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi ziyaret eden İZTO Başkanı Mahmut Özgener ve beraberindeki heyetin dile getirdiği yemek kartlarındaki yüksek komisyon oranı sorunu çözüldü. Bakan Tüfenkci ile yaptıkları görüşmede sektörlerin sorunlarını tek tek anlattıklarını vurgulayan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Özgener, "Sorunlarımızdan biri de yemek kartlarından alınan yüksek komisyon oranlarıydı. Yemek kartları ile hizmet sunmak da yiyecek içecek sektöründeki işletmeler için bir alternatif değil neredeyse bir zorunluluk halinde gelmiş durumda. Ancak, yüksek komisyon oranları işletmeleri zorluyordu" diye konuştu.

Sorunun çözümü için 42. Restoran, Kafe ve Eğlence Yerleri Meslek Komitesi olarak yoğun şekilde çalıştıklarını belirten İZTO Meclis Üyesi Ercan Çelikkaya ise görüşmenin bir hafta sonrasında sonuç almalarının kendilerini hem şaşırttığını hem de sevindirdiğini vurguladı. Restorancıların yemek kartı firmalarına ödediği yüksek komisyon oranlarının sektörü oldukça zor durumda bıraktığını kaydeden Çelikkaya, işletmenin müşterisini korumak isterken ödediği bedelin çok yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

"Kullanım yaygınlaşacak"

Düzenlenmenin yiyecek ve içecek sektöründeki işletmeler için oldukça memnuniyet verici olduğunu kaydeden İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "Söz konusu düzenleme neticesinde, yüksek komisyon oranları sebebiyle, yemek kartı kullanmamayı tercih eden pek çok işletmenin bundan böyle yemek kartı sistemine geçeceği kanaatindeyiz" diye konuştu.

8 günde 2 müjde

TOBB Genel Kurulu öncesi Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi ziyaret eden Başkan Özgener, ikinci el araç satışında galerilerin haciz sorgulaması yapamadığını bunun da araç satışlarını olumsuz etkilediğini belirtmişti. Toplantıda Özgener’e sorunun çözüleceğini söyleyen Bakan Tüfenkci, Noterler Birliği ile yapacakları anlaşma sonrasında oto galericilerin de haciz sorgulaması yapacağını müjdelemişti. Ankara ziyaretin ardından henüz bir hafta geçmesine karşın, toplantıda gündeme gelen yemek kartlarındaki yüksek komisyon oranlarının da çıkarılan yönetmelikle düşürülmesi İZTO heyetine ikinci müjde oldu.

"Başka ücret alamayacaklar"

Sektörün merakla beklediği Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 22 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını açıklayan Çelikkaya, "Yönetmeliğe göre bundan sonra işletmeler yüzde 6’nın üzerinde komisyon ödemeyecek. Ayrıca komisyon dışında da hiçbir ad altında bedel talep edilemeyecek. Başkanımız Mahmut Özgener’in uzun süredir yaşadığımız sorunu Ankara’ya taşınmasının ardından bir hafta içinde çözülmesi nedeniyle Özgener’e de çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.