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23 Haziran 2017 02:13

Zehirlenen iş adamı verdiği iftar yemeğine katılamadı

İzmirli iş adamı Mehmet Cemioğlu, Ramazan ayı nedeniyle sokakta yaşayan ve durumu olmayan vatandaşlara iftar yemeği verdi.

Zehirlenen iş adamı verdiği iftar yemeğine katılamadı

23 Haziran 2017 02:13

Yediği yemekten dolayı zehirlenen Cemiloğlu, verdiği iftar yemeğine katılamadı.


Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala İzmirli iş adamı Mehmet Cemiloğlu, sokakta yaşayan ve durumu olmayan vatandaşlar için iftar yemeği düzenledi. Esat ve Sedat Bozkurt’un sahibi olduğu Hüseyinoğulları düğün salonunda yapılan iftar yemeğine yüzlerce vatandaş katıldı. İftar vaktine dakikalar kala bir araya gelen vatandaşlar, hep beraber oruçlarını açtı. İftar yemeği sonrası vatandaşlara Kuran-ı Kerim tilaveti dinletildi.


İFTAR YEMEĞİNE KATILMADI


Öte yandan, Mehmet Cemiloğlu babası Hacışeymuz ve annesi Şemsi Cemiloğlu adına düzenlediği iftar yemeğine katılamadı. İftar saati il dışında olan iş adamı, orucunu yolda bir restoranda açtı. Fakat yediği yemeklerden dolayı gıda zehirlenmesi yaşan Cemioğlu, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cemioğlu’nun sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, iftar yemeğine gelemediği için hastaneden mesaj yolladı. Cemiloğlu’nun mesajı iftar yemeğine katılan vatandaşlara dev ekranda görüntülenerek iletildi.




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