15 Temmuz Millet Bahçesi genişletilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nin genişletme çalışmaları kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü kampüsünde incelemelerde bulundu.

15 Temmuz Millet Bahçesi ile Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’ni birleştirmek istediklerini kaydeden Başkan Erkoç, hedeflerinin kent merkezinde bin dönümlük yeşil alan oluşturmak olduğunu söyledi. Başkan Erkoç, "Orman Bölge ile yaptığımız görüşmeler sonunda yaklaşık 14 dönümlük bir alanı 15 Temmuz Millet Bahçemize katmaktayız. Burası çok güzel bir alan çünkü burada yaklaşık 50-60 yıllık ağaçlar var. Bu ağaçlarımızın gölgesinde vatandaşlarımız hoşça vakit geçirecek. Hamdolsun 15 Temmuz Millet Bahçemiz Türkiye’mizin örnek bahçelerinden bir tanesi. Hedefimiz 15 Temmuz Millet Bahçesi ile Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesini birleştirmek ve şehir merkezinde bin dönümlük bir yeşil alan oluşturmak. Kahramanmaraşımızda tüm ilçelerimizde birer millet bahçesi yapma çalışmalarımız da devam ediyor" diye konuştu.