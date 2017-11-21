25 yıldır bakkalın tavanını süslüyor

İş yerini 25 yıl önce açan 59 yaşındaki Mustafa Akyar, komşusunun "bereket olsun" diye astığı mısır koçanını çeyrek asırdır muhafaza ediyor.

Dulkadiroğlu ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi’nde 25 yıl önce bakkal dükkanı açan Mustafa Akyar, komşusu Hüseyin Ateş’in tavana astığı mısır koçanını ilk günkü gibi koruduğunu söyledi.

Komşusunun "Gönlümden geçti, bereket olsun" diyerek astığı mısır koçanının 25 yıldır müşterilerinin dikkatini çektiğini belirten Akyar, "Gelen müşteriler soruyor, bu gerçek mi diye, biz de diyoruz işte bu mısır 25 yıldır burada duruyor. Müşteriler bazen elleyip kontrol ediyor. Mısırı elledikleri zaman dökülme de oluyor. Demek ki bir mısır ne kadar asılı kalırsa bir yerde, ömrü de o kadar uzun oluyormuş. Daha bozulmadı ve bu şekilde asılı duruyor" dedi.