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17 Ağustos 2018 15:21

Afşin Belediyesi Güneş Enerji Santrali kuruyor

Kahramanmaraş’ın Afşin İlçe Belediyesi, 15 bin metrekarelik alanda 1 MV/H gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı yapıyor.

Afşin Belediyesi Güneş Enerji Santrali kuruyor

17 Ağustos 2018 15:21


Güneş Enerjisi Santralinin iki ay sonunda hizmete gireceğini söyleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Ekonomik dalgalanmalar yüzünden maliyetler biraz artı. Bu sebeple belli bir gecikme olabilir. Ama kısa süre içerisinde inşallah hizmete girecek. İlçemiz için enerji üretmeye maksimum 4 ay gibi bir süre içerisinde başlayacağız” dedi.


Sadece altyapı belediyeciliği yapmadıklarını ifade eden Başkan Güven; “Belediyecilikte sosyal faaliyetlerin de çok fazla olması gerekiyor. Toplum gelişiyor, ihtiyaçlar artıyor ve beklentiler çoğalıyor. Bunu yapabilmenin yolu da öz gelirde artış sağlayabilmekten geçiyor. Bu yaptığımız tesisle Afşin Belediyesinin tüm enerji ihtiyaçlarının karşılandığı gibi sokak aydınlatmaları dahil hepsine yetiyor. Yarın sokak aydınlatmalarına katkı kalktığında birçok belediye sıkıntıya girecek. Biz rahatız, çünkü önlemimizi şimdiden alıyoruz. Devlet sokak aydınlatmalarından desteğini kaldırırsa şimdiden söyleyebiliriz ki Afşin karanlıkta kalmayacak. Enerjimizi üretiyoruz. Ürettiğimiz enerjiden onları karşılayacağız” dedi.




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