AK Parti 6’ıncı olağan kongresine doğru

Debgici, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti’nin 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecek 6’ıncı olağan büyük kongresiyle ilgili açıklamada bulundu. Kongrenin demokrasi şöleni havasında geçeceğini söyleyen Ömer Oruç Bilal Debgici, Türkiye’nin içinde bulunduğu yeni uyum sürecine parti olarak hızla adapte olacağını vurguladı.

AK Parti için siyasetin bir bayrak yarışı olduğunu söyleyen Debgici açıklamada şu cümlelere yer verdi;

“Tüm Türkiye’de 2017 yılından günümüze kadar belde, ilçe ve illerimizde ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları kongreleri aynı zamanda genel merkez deki kongrelerde kadın ve gençli kongreleri tamamlandı. Bizde cumartesi günü Allah’ın izniyle Ankara Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanımız ve hemşerilerimizin katılımıyla kongremizi gerçekleştireceğiz. 6’ıncı olağan büyük kongreyle partimiz içinde bulunduğumuz bu yeni sürecin uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti Türkiye’ye hizmet etmiş bir parti olmanın getirdiği bir sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içinde kongresini yapacaktır. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti, ilerlemeyi yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın neferleri olarak, bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Görev ve sorumluluk alanımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı günden hep ileri taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya gayret edecektir” diye konuştu.

Basın toplantısına, kadın kolları başkanı ile gençlik kolları başkanı da katıldı.