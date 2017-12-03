Bu savaş Türkiye’ye karşı değildir’ diyorlar. AK Parti kim? AK Parti bu ülkede yüzde 52 oy almış ve kıymetli olmasının sebebi bu millet tarafından seçilmiş olması değil midir? Bu bir FETÖ taktiğidir" dedi.

Ünal, AK Parti Afşin ilçe kongresindeki konuşmasında, “Birçok yatırımlar yaptık. Fakat 15 Temmuz gecesi bir şey gördük. Yaptığımız bu yatırımların içinde bizim ruhumuz, bizim inancımız olmazsa bunun bir kıymeti yoktur. O okullarda bizim çocuklarımıza atamızdan, ceddimizden gördüklerimiz aktarılmazsa, o ruh yaşatılmıyorsa bu yatırımların bir kıymeti yoktur. Bugün şunu bilin ki Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında Türkiye’ye dönük verilen bu savaşın tek bir sebebi var; bu ruhu yok etmektir. Biz geçmişte olduğu gibi teslimiyetçi politikalar içerisinde olsak, bu ruhu ortadan kaldırmak için Kur’an’ı yasaklayan, namaz kılanı horlayan, ahlaki değerlerine sadakat gösterenleri aşağılayan bir tavır içerisine girsek bizim dünya ile sorunumuz olur mu? Bu mücadele, bu savaş sizin yaşattığınız bu ruha karşıdır. Bu ruhu yok etmek istiyorlar” diye konuştu.

Yurt dışındaki FETÖ’cülerin 165 ülkede Türkiye karşıtı bir propaganda yürüttüklerini ifade eden Ünal, “İçeridekiler de aynı gemide değiliz diyorlar. Sosyal medyada görüyorsunuz. ’Bu savaş AK Parti’ye karşıdır. Bu savaş Türkiye’ye karşı değildir’ diyorlar. AK Parti kim? AK Parti bu ülkede yüzde 52 oy almış ve kıymetli olmasının sebebi bu millet tarafından seçilmiş olması değil midir? Bu bir FETÖ taktiğidir” ifadelerini kullandı.

Ünal konuşmasına şöyle devam etti:

“Amerika’daki davada siz niye rahatsız oluyorsunuz ki, oradaki dava ambargo delindiği için mi o davayı görüyorlar. Hayır, eğer ambargo davası olsaydı ambargoyu konuşurlardı. Neyi konuşuyorlar? Tayyip Erdoğan’ı konuşuyorlar, Türkiye’yi konuşuyorlar. Peki onlara kimler lojistik destek veriyor onu da gördük. Amerika’daki kaçak FETÖ’cü yargı mensupları, dün gördünüz. Gazetelere de yansıdı, mahkemeden kimlerin çıktığını gördünüz. Emre Uslu. Nurhaklı. Bu topraklardan böyle adam çıkmazdı maalesef çıktı. Bu davaları bilgi olarak besleyen, oradaki rehin alınmış adama ne söylemesi gerektiğini ezberleten, içeride de ’Duyuyor musunuz adam ne diyor’ diye Türkiye’ye baskı yapmaya çalışan bir aklın ne yapmaya çalıştığını görüyorsunuz. Türkiye göğüs göğüse bir mücadele sürdürüyor. Gezi ile başlayan 17-25 Aralık ile devam eden, 15 Temmuz ile bizzat işgal girişimine dönüşen ve 15 Temmuz’dan sonra da sanki bu ülkede bir darbe girişimi olmamış gibi müttefiklerimizin, modern ortaklarımızın sessiz kaldığı ve sonrasında da bu işgal girişimine kalkışanlara adeta sığınma hakkı verildiği, korunduğu zamanları yaşıyoruz. 15 Temmuz devam ediyor mücadele devam ediyor. Türkiye ölçeğinde sürdürdükleri mücadeleyi şu anda küresel ölçeğe taşımış durumdalar. FETÖ belasından sonra güvenlik soruşturmaları daha önemli bir hal almıştır. İnce eleyip sık dokuyoruz.”

AK Parti Genel Merkezinin belirlediği Ünal Peköz ve diğer aday Mehmet Ali Taşkale’nin yarışacağı kongreye AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Veysi Kaynak, İlker Çitil, Nursel Reyhanlıoğlu, Mehmet Uğur Dilipak, İmran Kılıç, Manisa Milletvekili ve Kahramanmaraş Koordinatörü İsmail Bilen, sivil toplum örgütü temsilcileri ile partililer katıldı.