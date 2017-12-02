Biz bunca mücadeleyi niye veriyoruz? Bu dava şuuru için, bu ahlakı yaşatmak için veriyoruz” dedi.

AK Parti Dulkadiroğlu 2’inci Olağan Kongresine katılmak için memleketi Kahramanmaraş’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın metal yorgunlukla ilgili söylediği sözleri hatırlattı. Ünal, “Artık biz yerine ben demeye başladıysanız bilin ki sizde metal yorgunluğu başlamıştır” diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti Dulkadiroğlu İlçe kongresinde mevcut başkan Ömer Oruç Bilal Debgici yeniden başkanlığa seçilirken, kongrede partililere hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Biz bunca mücadeleyi niye veriyoruz? Bu dava şuuru için, bu ahlakı yaşatmak için veriyoruz. Çocuklarımızın bu ahlakı, bu imanı, bu düşünceyi aşılamak için veriyoruz” ifadesini kullandı.

Ünal, sözlerine şöyle devam etti: “Bir değişim ve yenilenme ihtiyacımız, apaçık ortadadır. Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkan olduktan sonra metal yorgunluk olarak ifadelendirdiği ve bugünkü bu 3 yılda kaynaklanan eksen kaymasından ve o boşlukta birilerinin, siyasetin o ilk günkü heyecanını, değerlerini ve ilkelerini kaybetmediğini kendilerinden sormak istiyor Cumhurbaşkanı. Artık biz yerine ben demeye başladıysanız bilin ki sizde metal yorgunluğu başlamıştır. Türkiye’ye kurulan tuzakların farkındasınız, verilen mücadelelerin farkındasınız. Asıl soru burada şu, biz bu mücadeleyi zaferle sonuçlandırmamız için neye ihtiyacımız var. Biz bunca mücadeleyi niye veriyoruz? Bu dava şuuru için, bu ahlakı yaşatmak için veriyoruz. Çocuklarımızın bu ahlakı, bu imanı, bu düşünceyi aşılamak için veriyoruz. Bütün bu mücadeleyi bu ruhu yaşatmak için veriyoruz ve bize saldıranlara da bu ruhu yaşatmamak için saldırıyorlar. Ve bu ruhu yaşayan en önemli şehirlerinden biri hangisidir, Kahramanmaraş’tır”

Ünal, konuşmasının ardından Kahramanmaraş’ta bir dizi temaslarda bulunak üzere salondan ayrıldı.