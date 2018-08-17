Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 16:49

Alev alev yanan lüks cip adeta eridi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde lüks cipin alev alev yanması korku dolu anlar yaşattı.

Alev alev yanan lüks cip adeta eridi

17 Ağustos 2018 16:49

Tavanı cam olan cip yanarak adeta eridi.


Edinilen bilgiye göre olay, Pazarcık İlçesi Eğrice Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İsviçre’de yaşayan ve tatil için memleketi Pazarcık’a gelen Sahibe Uzun (39) yönetimindeki İsviçre plakalı TI-62962 plakalı araç seyir halindeyken arka kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Araçtan dumanlar çıktığını gören sürücü Uzun, aracı yolun kenarına çekerek kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Gaziantep ve Kahramanmaraş’tan gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürebildi. Lüks cipin cam tavan olması sebebiyle üst kısmı tamamen eridi. Kullanılamayacak hale gelen cip, çekici tarafından otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç