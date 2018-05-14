Anne ve kızının ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda dün gece yaya yolunda karşıya geçmek isteyen Lütfiye Kanadıkırık (31) ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık (5), bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Anne ve kızına çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını tek tek inceledi. Otomobilin marka ve model aralığını tespit eden polis, il genelinde 300’e yakın aynı marka otomobili inceledi. Elde edilen bozuk görüntü teolojik yöntemlerle netleştirilerek, kaza yapan otomobilin son iki rakamı olan 77 tespit edildi. Bu rakam üzerinden araştırmalarını genişleten polis, anne ve kızının ölümüne neden olan 26 EV 677 plakalı otomobili belirledi. Onikişubat ilçesi Fatih Mahallesi’nde ikamet eden şüphelinin evine operasyon yapan polis, fabrika işçisi olduğu öğrenilen sürücü Selçuk Gazi K.’yı (22) yakaladı. Gözaltına alınan Selçuk Gazi K., ilk ifadesinde suçlamaları reddetti. Evinin önüne geçmiş tarihte kaza yaptığı hasarlı bir başka otomobil koyarak polisi yanıltmaya çalışan Selçuk Gazi K., daha sonra arkadaşına ait otomobille kaza yaptığını itiraf etti. Selçuk Gazi K.’nın ifadesinden yola çıkan polis, kaza yapan otomobili odun deposunda saklandığı yerde buldu. Selçuk Gazi K., sağlık raporu için getirildiği hastanede kendisini görüntüleyen gazetecilere pişman olduğunu söyledi.