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22 Haziran 2017 10:20

Atlı sporlara ilgi arttı, saraçların işi açıldı

Kahramanmaraş’ın en eski çarşılarından biri olan Saraçhane’de eyercilik yapan Abdülmecid Güzlek, diziler sayesinde atlı spora ve hayvan aksesuarlarına ilginin artmasıyla işlerinin de açıldığını söyledi.

Atlı sporlara ilgi arttı, saraçların işi açıldı

22 Haziran 2017 10:20


Yüzyıllardır Kahramanmaraş’ta zanaat haline gelen eyercilik mesleği artık kaybolmaya yüz tutmuş durumda. Saraçhane Çarşısı’da eyercilik yapan mesleğin son ustalarından Abdülmecid Güzlek, tasarladıkları eyerleri Türkiye’nin farklı illerine gönderdiklerini söyledi. Güzlek, "Ata, dede mesleği olan saraçlığı devam ettirmeye çalışıyoruz. Biz bu mesleğin son ustaları olarak babam ile birlikte çalışıyoruz" dedi.


Eyer fiyatlarının 250 liradan 500 liraya kadar çıktığını söyleyen Güzlek, yapılan ürüne göre fiyatın da değiştiğini belirtti.


’Diriliş Ertuğrul’ dizisi ve tarihi diziler sayesinde insanların da ata sporu olan atlı sporlara ilginin arttığını söyleyen Güzlek, "Türk insanı özüne dönmeye başladı. Atlı sporları, atlı cirit, atlı okçuluk sporları kurulmaya başlanıldı. Biz de şuanda Türkiye’nin, farklı illerine yapmış olduğumuz eyerlerden boncuk çeşitlerinden, hayvan malzemesi, koşum takımları, atlı araba ve fayton malzemeleri yapıp gönderiyoruz" dedi.


Diziler sayesinde atlı spora ve hayvan aksesuarlarına ilginin artmasıyla işlerinin açıldığını belirten Güzlek, "Ata, dede mesleği olan saraçlığı devam ettirmeye çalışıyoruz. Biz bu mesleğin son ustaları olarak babam ile birlikte çalışıyoruz. Mesleğimizi gelecek nesillere aktarmak için çırak bulmakta zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.




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