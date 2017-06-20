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20 Haziran 2017 16:14

Avrupa Okullar Satranç Turnuvası’nda Kahramanmaraş’a 2 madalya

Avrupa Okullar Satranç Turnuvası’na katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları iki madalya kazandı.

Avrupa Okullar Satranç Turnuvası’nda Kahramanmaraş’a 2 madalya

20 Haziran 2017 16:14


Karadağ, Budva’da 10-19 Haziran 2017 tarihleri arasında, 23 ülkeden 341 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası, 19 Haziran Pazartesi oynanan son tur karşılaşmalarının ardından tamamlandı.


Turnuvada 44 sporcunun ülkemizi temsil ettiği şampiyonadan 5’i altın, 3’ü gümüş ve 1’i bronz olmak üzere toplam 9 kupa ve 25 madalya ile döndü.


Şampiyonaya katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından WCM Bengü Sena Ayan 17 yaş kızlar kategorisi Avrupa şampiyonu olarak altın madalya ile Enes Tanrıverdi 13 yaş genel kategori ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.




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