Bakan Pakdemirli, dondurma kesti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta katıldığı bir dizi programların sonunda dondurma keserek, kendisini takip edene gazetecilere ikram etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Exmo 2023'e doğru programının ardından Kahramanmaraş'ta çeşitli toplantılara katıldı. Toplantılar sonunda ‘Maraş Dondurması' kesti.

Kestiği dondurmaları kendisini takip eden gazetecilere ikram eden Bakan Pakdemirli, Kahramanmaraş programını tamamladı.