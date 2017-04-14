Başbakan Yardımcısı Kaynak pilav dağıttı

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Çarşı Başı Camiinde kıldığı cuma namazı sonrası cami avlusunda Kutlu Doğum Haftası sebebiyle 17 yıldır Saçaklızade Vakfı tarafından düzenlenen pilav etkinliğine katıldı, pilav ikramında bulundu.

Saçaklızade Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Demirdöğen, "Vatandaşlar pilav yemeye değil de efendimizin aşkını paylaşmaya geliyor. Amaç pilav yemek değil, amaç burada devletin ve milletin hep beraber burada olması. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, valimiz, emniyet müdürümüz, milletvekillerimiz, halkımızla beraber esnafımızla beraber oturup namaz kılıyor, beraber iştirak ediyorlar” dedi.

Pilav için 1 ton 300 kilo malzeme kullandıklarını ve en az 15 bin kişiye pilav ikram ettiklerini söyleyen Demirdöğen, "Biz bundan zevk ve şeref duyuyoruz. Dinimiz ve peygamberimiz için yapıyoruz. Allah’ım inşallah önümüzdeki senelere de nasip eder” dedi.

Etkinliğe, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Özdemir, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Durmuş Deveci, iş adamları, sivil toplum örgütleri temsilcileri,vakıf yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.