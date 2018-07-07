Başkan Erkoç, “Kahramanmaraş sporcu fabrikası haline gelecek”

Dünya Serbest Stil Güreş Şampiyonu Hamza Alaca, Yıldızlar Avrupa İkincisi Halil Gökdeniz ve U23 Avrupa Üçüncüsü Ertuğrul Kahveci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’u makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştılar.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önünde davul zurna eşliğinde karşılanan şampiyonları başkanlık makamında kabul eden Başkan Erkoç, Güneyin Kırkpınar’ı olarak anılan Kahramanmaraş’ın bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini söyledi.

Başkan Erkoç, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te yapılan Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda Kahramanmaraş olarak bize büyük mutluluk yaşatan ve Yıldızlarda Dünya Şampiyonu olan Hamza Kardeşimizi tebrik ediyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Güreş takımı sporcumuz Hamza Kardeşimiz Hırvatistan’da şampiyon olarak İstiklal Marşımızı okutup, Ayyıldızlı Albayrağımızı göndere çektirdi ve hem Kahramanmaraş’ımızın, hem Türkiye’mizin hem de Aziz Milletimizin gurur kaynağı oldu. Bu gururu yaşattığı için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra Ertuğrul Kardeşimiz ve Halil Kardeşimiz de Avrupa şampiyonasında önemli başarılara imza attılar. Hamdolsun artık Kahramanmaraş’ımız tabandan yetişmek suretiyle güreşçilerimiz gurur kaynağı olmaya başladılar. Artık Kahramanmaraş’tan yetişen güreşçilerimiz Dünya, Olimpiyat ve Avrupa minderlerinde söz sahibi olmaktalar ve Kahramanmaraş’ın adını duyurmaktalar. İnşallah bundan sonraki hedefimiz 2020 olimpiyatlarında bu kardeşlerimizin madalya almaları ve Ayyıldızlı albayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı okutmalarını ve Milletimizin tarihine geçmelerini bekliyoruz. Çünkü bu gençlerimize inanıyoruz. Bu gençlerimizin sadece bilekleri değil aynı zamanda yürekleri de güçlü maneviyatları da güçlü gençlerimiz. Atasporumuz güreşi kahraman ecdada saygı duyarak yapan ve onların izinden giden gençlerimiz. Kahramanmaraş’ımız da bu başarıları elde etmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Şunu özellikle söylemek istiyorum göreve geldiğimizde Kahramanmaraş sporcu fabrikası haline gelecek dedik, hamdolsun bunu artık başarmaya başladık. Çünkü bugün gençlerde ve yıldızlarda Türk Milli Güreş Takımının nerdeyse yarısı bizim Büyükşehir Belediye Güreş Takımımızın sporcuları. Voleybolda önemli bir noktaya geldik. Basketbol alanında çalışmalarımız devam etmekte. Boksta yine başarılı sporcularımız var. Kahramanmaraş her alanda sporda kendinden bahsettiren bir şehir olacak.”

Başkan Erkoç şampiyon güreşçileri tek tek tebrik ederek Dünya Serbest Stil Güreş Şampiyonu Hamza Alaca’ya 40 Cumhuriyet Altını hediye etti.