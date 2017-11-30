Başkan Okay: "Geçmişini bilmeyen insan geleceğe adım atamaz"

Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlediği Kariyer Günleri’ne katılan Başkan Okay, gençlere yönelik gençlik merkezleri yaptıklarını belirterek, "Gazipaşa Mahallemizde inşaatı devam eden gençlik merkezimiz 170 metrekare alan üzerine 6 katlı bir binadan oluşacak. Birinci katta sergi ve fuaye salonu, bilişim atölyesi, kantin ve eğitim odası olacak. İkinci katta kütüphane, öğretmen odası. Üçüncü 4 adet eğitim atölyesi. Dördüncü katta idare merkezi. Beşinci katta ise çok amaçlı salon bulunacak. Yahya Kemal Mahallemizde eski Namık Kemal Pazar yerinde yapımına devam ettiğimiz Gençlik Merkezimiz ise Kahramanmaraş’ın en büyük gençlik merkezi olacak. Bu gençlik merkezimizi de 5 bin 400 metrekare alan üzerine 4 katlı olarak inşa ediyoruz. Bodrum katı pazar yeri ve boş günlerde 170 araçlık otopark alanı olarak kullanılacak. Kütüphane, sergi ve fuaye salonu olacak. 2 adet cep sineması, 2 adet bilişim atölyesi, kafeterya ve açık oyun alanları, atölye, toplantı salonu ve 250 kişilik konferans salonu olacak. Çatı katı ise teras olarak kullanılacak" diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın kültürel anlamda zenginliğine dikkat çeken Başkan Okay, geleceğin teminatı olan gençlerin de bu hazineden faydalanmaları için çalışma yaptıklarını söyledi.

"Geçmişini bilmeyen insan geleceğe adım atamaz" diyen Başkan Okay, şunları kaydetti:

"Sosyal ve kültürel projelere ayrı bir önem verdiğimizin altını çizmek istiyorum. Bu kapsamda kültürel anlamda birçok hizmeti ilçemize sunduk. Bunların başında kitap kafe ve kıraathane geliyor. Vatandaşlarımız iki kültürel alanı da aktif olarak kullanmaktadırlar. Kitap Kafemiz vatandaşlarımızın güzel bir ortamda kitap okumalarını ve araştırma yapmalarına imkan sağlıyor. Kıraathanemiz ise ilçemizin ve şehrimizin kültürel faaliyetlerde buluşma noktası haline geldi. Bu alanımızda bir çok değerli yazar, şair ve fikir adamını konuk ettik."