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05 Aralık 2017 15:24

Başkan Okumuş, şehir kapılarını tanıttı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçe Belediye Başkanı Osman Okumuş, meclis toplantısında, ilçe için alınan birçok kararların yanı sıra ilçenin giriş ve çıkışlarına yapılacak olan şehir kapısının mimari avan projesini meclis üyelerine tanıttı.

Başkan Okumuş, şehir kapılarını tanıttı

05 Aralık 2017 15:24


İlçenin prestij ve vizyonu için şehrin her iki girişine uygulanacak olan şehir kapılarının tanıtımını yapan Başkan Okumuş, "Yapacağımız işin kalıcılığı ve Türkoğlu’muza kattığı değeri önemsiyoruz. Daha önce de yaptığımız tüm çalışmalarımızda ve projelerde alnımızın akıyla çıktık. Metropol ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ilçemiz Türkoğlu’na yakışır bir şehir kapısını inşa edeceğiz. İki adet olan şehir kapılarımız Güneydoğu’yu, Akdeniz’e ve İç Anadolu’ya bağlayan önemli bir yol güzergahı olan Kahramanmaraş-Osmaniye ve Adana karayolu üzerinde bulunup biri Nurdağı ilçesi tarafında bulunan çıkışa, diğeri ise Kahramanmaraş tarafından ilçe girişine yapacağız. Şehrimize ve memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.




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