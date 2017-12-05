Başkan Okumuş, şehir kapılarını tanıttı

İlçenin prestij ve vizyonu için şehrin her iki girişine uygulanacak olan şehir kapılarının tanıtımını yapan Başkan Okumuş, "Yapacağımız işin kalıcılığı ve Türkoğlu’muza kattığı değeri önemsiyoruz. Daha önce de yaptığımız tüm çalışmalarımızda ve projelerde alnımızın akıyla çıktık. Metropol ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ilçemiz Türkoğlu’na yakışır bir şehir kapısını inşa edeceğiz. İki adet olan şehir kapılarımız Güneydoğu’yu, Akdeniz’e ve İç Anadolu’ya bağlayan önemli bir yol güzergahı olan Kahramanmaraş-Osmaniye ve Adana karayolu üzerinde bulunup biri Nurdağı ilçesi tarafında bulunan çıkışa, diğeri ise Kahramanmaraş tarafından ilçe girişine yapacağız. Şehrimize ve memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.