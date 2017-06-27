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27 Haziran 2017 14:07

Borunun üstünden geçerken suya düşen genç, ölümden döndü

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde çaya düşerek yaralanan genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Borunun üstünden geçerken suya düşen genç, ölümden döndü

27 Haziran 2017 14:07


Edinilen bilgilere göre, olay, ilçeye bağlı Tanır Mahallesi’ndeki Çoban Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Hurman Çayı üzerindeki su borusunun üzerinden karşı kıyıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Resul Han, dengesini kaybetmesi sonucu suya düştü. Bu sırada başını su borusuna çarptığı öğrenilen Resul Han’ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşların yardımıyla baygın halde sudan kıyıya çıkarılan Han, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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