Borunun üstünden geçerken suya düşen genç, ölümden döndü

Edinilen bilgilere göre, olay, ilçeye bağlı Tanır Mahallesi’ndeki Çoban Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Hurman Çayı üzerindeki su borusunun üzerinden karşı kıyıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Resul Han, dengesini kaybetmesi sonucu suya düştü. Bu sırada başını su borusuna çarptığı öğrenilen Resul Han’ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşların yardımıyla baygın halde sudan kıyıya çıkarılan Han, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.